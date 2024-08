Dragan i supruga otrovali se u hotelu: 'Upozorili su nas, ali kad sam vidio što rade...'

Dragan Simić (28) iz srpskog Lazarevca je 29. lipnja s dvije godine mlađom suprugom, koja je u šestom mjesecu trudnoće, otputovao na godišnji odmor. Preko jedne od najpoznatijih turističkih agencija odabrali su Tursku, poznati all inclusive hotel s četiri zvjezdice u Alanyai, piše Mondo.

Kada su krenuli, u autobusu su dobili kuvertu s uputama za korištenje vode u smještaju. Sve su ispoštovali, a onda su treći dan počeli zdravstveni problemi. Dragan je za Mondo otkrio kako se sve dogodilo.

"Bio je to all inclusive hotel s četiri zvjezdice. Put je prošao u najboljem redu, u autobusu smo dobili kuvertu u kojoj je pisalo da ako budemo imali problema, možemo se obratiti našoj predstavnici. Žena se zove Vera. Pisalo je da ne smijemo piti vodu iz slavine i da možemo koristiti vodu iz automata. Međutim, treći dan sam primijetio da imam problem s trbuhom. Supruga i ja smo imali bolove i proljev. Na plaži smo stalno pili flaširanu vodu, a u hotelu smo pili iz onih automata", otkrio je Dragan.

"Za ručak sam otišao po vodu, ali sam vidio da je nema. Pitao sam kad će biti vode na automatu, rekli su mi da će doći za par minuta. Međutim, tu je napravljena traka sa koje sve ide, od vode, preko mlijeka, čaja, do kave i piva. Sve ide s nje i onda to ubacuju u balone. Međutim, oni u balone ulijevaju vodu iz slavine. Ljudima nije bilo dobro, imali su probavne probleme", ispričao je.

'Voda je toliko žuta i prljava'

Dragan je odlučio kontaktirati predstavnicu.

"Pitao sam našu predstavnicu što da radim, može li razgovarati s njima, ali ništa nije napravila. Navečer sam došao u sobu gdje sam slučajno pogledao u WC školjku, jer se ne vidi ta voda u umivaoniku. Kada pustite vodu, ona je toliko žuta i prljava. Imali smo proljev, grčeve i bolove, i kada smo prestali piti njihove sokove, poslije dva do tri dana tijelo nam se vratilo normalno stanje. Imali smo zdravstveno osiguranje, ali nismo se obratili liječniku jer je nakon dva dana sve krenulo nabolje", rekao je Dragan koji je napomenuo da su on i supruga u Tursku išli preko jedne od najboljih agencija.

"Događalo se da idemo na ručak koji traje od 13 do 15 sati. Ako idete u 14 sati, nemate što jesti. Večera traje od 19 do 21 sat, ako dođete u 20:15 sati, imate za jesti samo rižu i neka vegetarijanska jela. Da ne pričam o čistoći. Higijena je bila vrlo loša. Toalet papir niti jednom nisu donijeli, a posteljinu su zamijenili samo jednom."

"Žalio sam se našoj predstavnici, ali ona je rekla da ne može ništa učiniti. Predložila mi je da promijenimo sobu, pitao sam je što za mene znači da promijenim sobu. Nije znala što bi rekla. Poslije je nudila da promijenimo hotel, to je bilo šestog dana. Dakle, sedmog dana ga je trebalo promijeniti. Međutim, na kraju je ispalo da trebamo promijeniti hotel 24 sata pred put i to uz našu doplatu. Obratio sam se agenciji, poslao sam im e-mail, a oni tvrde da smo mi imali sve uvijete. Toliko o all inclusive hotelu", ispričao je Dragan.

