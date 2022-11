No politički kaos i mlada dob nisu bili jedini razlozi Tutankamonove slabosti. Neka istraživanja mumije ukazuju na to da je faraon umro od posljedica nekog nesretnog slučaja, ali to nije jasno dokazano. Sigurno je, međutim, da je mladi faraon za života bio prilično slabunjav. Već prije nekoliko godina je jedan međunarodni znanstveni tim ustanovio da je bolovao od teške bolesti kostiju i malarije, kao i od genetskih deformacija poput rascjepa nepca i zgrčenog stopala. Umro je sa samo 18 godina.