Trnoružica je imala dvoje djece - i nije se uvijek probudila da ih rodi: Priča počinje kada vještica baci prokletstvo da će Trnoružica ili umrijeti ili pasti u duboki san ako prstom ubode vreteno. U Disneyevoj priči o Trnoružici, mladu princezu štite koliko god je to moguće od prokletstva njezinih kraljevskih roditelja, koji oslobađaju kraljevstvo svega što bi njihovoj kćeri moglo nauditi. Unatoč tome, princeza se ubode u prst dok koristi kolovrat nakon što zla vila sazna da je zaljubljena u princa. Trnoružica zaspi, zla vila otme princa, a brojne dobre vile ga spase kako bi mogao poljubiti princezu i probuditi je. U publikaciji Giambattiste Basilea iz 1634. pod nazivom "Sunce, Mjesec i Talia", Trnoružici su astrolozi predvidjeli sudbinu, a ne zla vila, no ona je ipak završila bez svijesti. Kad je kralj naišao na usnulu djevojku, "podigao ju je na ruke i odnio do postelje, gdje je ubrao prve plodove ljubavi". Devet mjeseci kasnije rodila je blizance još u snu. Zatim je jedna od beba posisala iver s Trnoružičinog prsta, ona se probudila i kasnije ponovno ujedinila s kraljem. Njegova je kraljica saznala za djecu i naredila da ih se ubije, no njezin joj je kuhar umjesto toga podvalio janjetinu. Kraljica se potom urotila da ubije Trnoružicu, ali je umjesto toga "bačena u vatru".