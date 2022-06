Poslovi danas nisu što su nekad bili. I to je činjenica. Zato vas ne bi trebao iznenaditi oglas za posao za kojim su poludjeli brojni Amerikanci.

Naime, jedna je tvrtka objavila da traže kandidata za poziciju "Relaxation Researcher", odnosno osobu koja će istražiti najbolje metode opuštanja.

Posao se sastoji od pet različitih metoda relaksacije, a jedna od njih uključuje i gledanje popularnog reality-showa "Otok ljubavi". Da, da! Dobro ste čuli. Gledate seriju, ležite i vaš je posao pronaći što je ono što vas najviše opušta.

Za sudjelovanje u ovakvom istraživanju, kandidati će dobiti pozamašnu svotu novca. Čak 300 britanski funti, što je u kunskoj protuvrijednosti blizu 3.000 kuna! Osim toga dobit će i kvalitetnu pidžamu te posteljinu Secret Linen Store. Sama tvtka objašnjava da su ovo istraživanje odlučili provesti iz razloga što se sve više brišu granice između vremena koje kod kuće provodimo radeći te vremena koje odvajamo za sebe, u kontekstu hibridnog načina života.

"Sve češće se događa da ljudi idu spavati u kasnim noćnim satima, kada im se mozak teško privikava da je rad gotov i da je vrijeme za opuštanje. Imajući to na umu, željeli smo istražiti koje su same metode relaksacije prije samog odlaska na spavanje, jer su one često nužne za kvalitetan san", govori Molly Freshwater, suosnivačica tvrtke koja nudi posao iz snova.

Od kandidata se također očekuje da poslušaju i tri epizode podcasta koje će uključivati informativne teme, kriminalne i komediju. Osim toga, bitno je da kandidat prođe i nekoliko koraka u njezi kože, otušira se ili uživa u vrućoj kupki te odvoji vrijeme za knjigu i šalicu čaja.

"Ma, ovo bih mogao raditi svaki dan", sigurno će pomisliti brojni od vas.

Sretna je vijest da su prijave svakako otvorene do početka srpnja. Kako bi se reklo: "Nije ni Amerika na kraju svijeta". Ipak smo mi Balkanci poznati po tome da znamo uživati.