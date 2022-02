S razlogom brojni glumci u filmovima ujutro piju baš sok od naranče. Sok od naranče klasično je piće za doručak i jedno od najboljih. U narodu se kaže kako je "sok od naranče ujutro zlato, u podne srebro, a navečer bronca". Naranče su bogate vitaminima C i A, potiču probavu, jačaju srce i smanjuju krvni tlak. Svakako, pazite da to budu svježe cijeđenje naranče, a ne one iz tetrapaka.