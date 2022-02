Osječanka Ivana Crnković povezala je svoje najveće strasti: glazbu, ples i koreografiju. Umjetnica koja se plesom bavi posljednjih 17 godina, osnivačica je plesnog studija Illusion, trenerica, koreografkinja i aktivna plesačica.

Ivana je plesati počela u srednjoj školi, a kao plesni talent kroz zabavni show Topstars otkrili su je i pružili joj priliku Tony Cetinski i Indira Levak da među 15 najboljih plesača u Hrvatskoj zasja na pozornici zabavnog showa koji je pratila mnogobrojna publika.

Sada je poduzetnica koja svoj plesni studio vodi već deset godina u tri grada: Osijeku, Vukovaru i Vinkovcima, a s kojim je osvojila i mnogobrojna međunarodna priznanja na plesnim natjecanjima te radi koreografije za poznate pjevače i bendove kao što su Vanna i Krankšvester.

Od 2020. godine je na glazbenoj sceni pod umjetničkim imenom Noelle, a s pjesmom "Halo" je zasjela na prvo mjesto na ljestvicama.

NET.HR: Dolazite iz glazbene obitelji. Otac Vam je poznati osječki glazbenik, a i sestra je pjevačica. Kada je bio Vaš prvi doticaj s glazbom?

CRNKOVIĆ: Glazba je u mojoj obitelji oduvijek bila sveprisutna, s njom je počinjao i završavao svaki dan. Sve to je na mene ostavilo duboki utjecaj i dovelo do moje totalne zaljubljenosti u glazbu, rekla bih od kad znam za sebe.

Moj otac Berislav, poznati je osječki glazbenik kojeg se i danas svi sjećaju po bezvremenskom hitu „Kadilak”, koji je obilježio njegovu karijeru. I danas je aktivan i nastupa sa svojim bandom OK Club. Moja mlađa sestra Erika također se bavi pjevanjem. Sudjelovala je u glazbenom showu „Zvijezde“ u kojem je postigla zapažen uspjeh.

Moj prvi ozbiljniji ulazak na glazbenu scenu bio je angažman u grupi Alibi, u kojoj sam zamijenila Franku Batelić. Biti Frankina zamjena, za mene je tada bio pravi izazov. Na žalost, to je kratko trajalo jer je Alibi ubrzo prestao s radom. Kako je time moja glazbena karijera stavljena na čekanje, donijela sam odluku da se u potpunosti posvetim plesu. Sada nakon više od deset godina, ocijenila sam da je konačno došlo vrijeme da se ponovno posvetim pjevanju.

U suradnji s mojim autorsko-producentskim timom Hit Factory i diskografom Menart, započela sam karijeru pjevačice pod umjetničkim imenom Noelle. Do sada sam objavila tri izuzetno uspješna singla koji su svi završili u vrhu službene nacionalne top liste HRTOP40. Moj prvi singl „Halo” postigao je fantastičan uspjeh i čak zasjeo na 1. mjesto. Za potpuno novog i nepoznatog izvođača, to je fenomenalan uspjeh i izgleda gotovo nestvarno. Bez obzira što smo vjerovali u sebe i nadali se nekom solidnom uspjehu, to je nadišlo sva naša očekivanja.

NET.HR: Koliko je glazba imala utjecaj na stvaranje Vaše ljubavi prema plesu? Kada ste se počeli baviti plesom? Postoji li neka osoba koja je posebno utjecala na Vašu plesnu karijeru?

CRNKOVIĆ: Plesom se bavim već punih 17 godina. Brojni plesni spotovi na MTV-u i izvođači poput Britney Spears i Jennifer Lopez obilježili su moje tinejdžerske godine. Plesanje ispred televizora i pokušaji kopiranja i „skidanja“ njihove koreografije, bili su moji prvi plesni počeci. Taj period života i odrastanja uz tu glazbu uvelike je utjecao na moj današnji glazbeni, ali i plesni izričaj. Plesni stil koji njegujem i koji najviše volim je MTV Commercial, koji je usko vezan uz moj glazbeni žanr pop r'n'b.

NET.HR: Znamo da ste 2010. godine izabrani kao jedna od najboljih 15 plesača za zabavni show Topstars, koji su predvodili Indira Levak, Tony Cetinski, Franka Batelić i Luka Bulić, a gdje se veliki broj plesača prijavio. Koliko je to iskustvo utjecalo na Vašu daljnju plesnu karijeru?

CRNKOVIĆ: Topstars je bio moj prvi pokušaj ozbiljnijeg bavljenja plesom. Nakon godina upornog i napornog treniranja, odlučila sam se prijaviti na prvu plesnu audiciju i uspjela proći u top 15 plesača iz cijele Hrvatske i to uz vrlo jaku konkurenciju. U tom trenutku otvorila su mi se vrata u plesni svijet. Plesati pred prepunom Arenom definitivno se teško može opisati riječima. To iskustvo mi je zaista dalo vjetar u leđa da još ozbiljnije krenem dalje i pokrenem svoj plesni studio u Osijeku.

NET.HR: Osnivačica ste plesnog studija Illusion, koji ove godine slavi deset godina postojanja. Kakav program nudite polaznicima, koje vrste plesova i postoji li rang godina?

CRNKOVIĆ: Plesni studio Illusion nedavno je proslavio svojih prvih 10 jubilarnih godina postojanja. Kroz njega su prošle brojne generacije polaznika na koje sam izuzetno ponosna.

Podučavamo Jazz dance, Lyrical jazz, ali MTV Commercial nam je omiljeni i glavni stil kojem pridajemo najveću pažnju i po kojem smo prepoznatljivi. Ukratko, to je plesni izričaj koji je usko vezan uz današnju komercijalnu glazbu, hitove koje rado slušamo na radiju i gledamo na TV-u. Uza sve to, u ponudi imamo i break dance. Dobnog ograničenja nema, a trenutno imamo grupe polaznika od navršene 3 godine pa sve do 45.

NET.HR: Objasnite nam kako izgleda Vaš dan osmišljavanja koreografije, od pronalaska pjesme, inspiracije za koreografiju, do procesa učenja plesačica? Koliko vremena je potrebno jednoj novoj plesačici da nauči koreografiju? Je li teže učiti koreografiju malo dijete ili odraslu osobu?

CRNKOVIĆ: Kao i svaki mali poduzetnik, svakodnevno sam u potpunosti posvećena poslu, rekla bih 0-24 h. Cijeli proces plesne produkcije, od osmišljavanja koreografije do same realizacije ponekad zna trajati mjesecima. Odabir glazbe ovisi o tome što želim dobiti i postići sa svakom pojedinom grupom. Samo osmišljavanje koreografije ovisi o inspiraciji i motiviranosti u ključnom trenutku. Realizacija ovisi o prednosti cijelog kolektiva unutar jedne grupe.

Svaka grupa i svaka dob imaju svoje prednosti i mane. Posebnu pažnju posvećujem djeci, kojima uz plesni trening nastojim usaditi prave životne vrijednosti i usmjeriti ih na pravi put. Često sam im pomoć i podrška i u privatnom životu. Ono što svima posebno nastojim prenijeti je da vjeruju u sebe i da ne odustaju od svojih snova. Jednostavno, nastojim im biti uzor i svojim primjerom pokazati da kada se nešto radi s ljubavlju, tada se zaista sve može postići.

NET.HR: Uz sve kreativne poslove osmišljavate i plesne videe. Kako izgleda kreativni proces osmišljavanja i snimanja plesnog videa?

CRNKOVIĆ: Plesni videoklipovi su zaista nešto u čemu posebno uživam. Oni predstavljaju konačni pokazatelj i rezultat našeg truda i rada, a svima ostaju kao vrijedna i lijepa uspomena. Osmišljavanje kostima, frizura, make-upa i same scenografije, mom poslu dodaje još jednu širu dozu kreativnosti, putem koje se dodatno izražavam. Svi ti detalji zaokružuju cijeli plesni izričaj u jednu kompletnu cjelinu.

NET.HR: Surađivali ste s mnogim poznatim glazbenicima u njihovim glazbenim spotovima, što Vi osobno, što Vaše cure iz plesnog studija Illusion. S kime ste sve surađivali? Koje su Vam bile najdraže suradnje?

CRNKOVIĆ: Moja posljednja suradnja za koju sam radila koreografiju, bila je sa našom glazbenom divom Vannom za njenu pjesmu „Ovo je ljubav“. Moje cure su to odlično odradile, upravo onako kako sam zamislila i stvarno sam ponosna na njih. Do sada sam ostvarila brojne suradnje s raznim izvođačima, od naše Belišćanke Meri Andraković pa do grupa Krankšvester i Tragovi te mnogih drugih.

NET.HR: Plesni studio Illusion je jedan od najuspješnijih plesnih studija u Slavoniji i Baranji. Osvojili ste mnogo nagrada. Navedite nam neke!

CRNKOVIĆ: Plesni studio Illusion iza sebe broji mnoga međunarodna i svjetska natjecanja. Posebno bih izdvojila osvojeno 3. mjesto na svjetskom plesnom natjecanju DWC, u ogromnoj konkurenciji od čak 8000 plesača. Predstavljati Hrvatsku u Portugalu zaista nije mala stvar. Pogotovo jer smo se plasirali na tako visoku poziciju i osvijetlili obraz domaćoj plesnoj sceni.

NET.HR: Obuhvatili ste više mjesta s podučavanjem plesa, a ne samo Osijek. O kojim se to gradovima radi? Imate li u planu proširiti ponudu na još neke lokacije?

CRNKOVIĆ: Do sada smo djelovali samo u Osijeku, ali prošle godine smo se proširili na još dva susjedna grada, Vinkovce i Vukovar. Zaista sam sretna što je odaziv polaznika tako velik i što imamo puno mladih potencijala željnih znanja.

Otvoreni smo i spremni za daljnje širenje plesnog studija gdje god ima zainteresiranih polaznika, no za to uvijek ima vremena. Korak po korak, polako i u skladu s trenutnom situacijom i mojim obvezama. Za sada su i ta tri grada za mene veliki korak jer su moje obaveze vezane uz glazbenu karijeru sve veće i veće.

Mislim da je moja popularnost i medijska pojava u posljednjih godinu dana kao pjevačice Noelle, puno doprinijela povećanom interesu mlađe generacije za bavljenjem plesom u sklopu mog plesnog studija. Svojim polaznicima otvorila sam nove poglede na sve mogućnosti koje im se otvaraju plesom. Moji polaznici sudjeluju i u budućnosti će sve više sudjelovati u snimanju mojih glazbenih video spotova, kao i spotova mojih kolega glazbenika te brojnim plesnim natjecanjima.

NET.HR: Vlasnica ste plesnog studija, koreografkinja, plesačica i pjevačica, a po struci i ekonomistica. Zapravo ste spojili ekonomiju s plesom kroz poduzetništvo. Koji je bio presudan trenutak da se odlučite život posvetiti plesu u potpunosti te da Vam ples uz strast i ljubav postane posao?

CRNKOVIĆ: Tako je, završila sam ekonomiju, smjer marketing. Znanje koje sam stekla na fakultetu povezala sam sa svoje dvije velike ljubavi i strasti, pjevanjem i plesom. Zapravo, u svemu tome nije bilo nekog promišljaja jer sam u sve to ušla potpuno impulzivno i srčano. Ni u jednom trenutku nisam imala ideju da bi mi to jednog dana mogao postati pravi i ozbiljan posao.

Naporan rad uz toliko volje, energije i truda, doveo je do toga da se danas plesom i glazbom bavim profesionalno. Mogu reći da sam zaista zahvalna i sretna na svemu što mi se događa i što stvaram oko sebe. Kažu da su najsretniji ljudi kojima je posao ono što bi i inače radili bez da su za to plaćeni. Ako je to istina, onda sam ja najsretniji čovjek na svijetu.

NET.HR: Život Vas je ponovno povezao s pjevanjem te ste 2020. izašli pod umjetničkim imenom Noelle s prvim singlom Halo koji se dugo zadržao na prvim mjestima na ljestvicama. Tu ste spojili svoje najveće ljubavi: ples i pjevanje. Koliko nam je poznato, imali ste i najveći broj plesača u spotu od ijednog hrvatskog izvođača. Koliko Vam je to promijenilo život? Jesu li Vam kroz taj spoj plesa i pjevanja ostvareni snovi? Je li Vam bilo stresno sve sama organizirati i izvesti?

CRNKOVIĆ: Početkom 2019. godine počela sam razmišljati o ponovnom pokretanju pjevačke karijere. Slučajni susret sa Zetz-om (Ivan Zečić) u backstageu CMC Festivala doveo nas je do ideje da moj pjevački i plesački talent prezentiramo kroz modernu i atraktivnu glazbu. Ivana znam od malena jer je on rođeni Osječanin i zaista je zanimljivo da sada radimo na zajedničkom projektu. Rezultat našeg zajedničkog truda je pjesma „Halo“ s kojom smo ostvarili pravo malo čudo, ulazak na 1. mjesto top liste HR Top 40. Pjesma „Halo“ totalno je promijenila moj život i donijela mi uspjeh o kojem nisam mogla ni sanjati.

Sama realizacija spota nije tekla tako glatko. Zbog pandemije i uvedenih strožih epidemioloških mjera spot zamalo nije snimljen. Ipak uz naš veliki trud i upornost, dobili smo sve potrebne suglasnosti i realizirali ga na vrijeme. Čak 15 plesača, uljučujući i mene, sudjelovalo je u snimanju spota. Mogu vam reći da sam u tom trenutku osjećala da mi se ostvaruje dječački san. Cijeli taj proces izrade spota, osmišljavanje outfita, frizura, make-upa, za toliko ljudi i uz pandemiju, bio je poprilično stresan jer sam sve sama osmišljavala. Na kraju, taj video spot kao finalni produkt tolikog truda me čini iznimno sretnom i ponosnom na sebe. I priznajem, taj sam dan maksimalno uživala, a to je u svemu najvažnije.

Uživajte maksimalno u svakom danu i živite za trenutak, pogotovo u onome što vas najviše veseli kao što mene veseli i raduje ples i pjevanje.

NET.HR: Što biste poručili zaljubljenicima u ples i glazbu? Može li se uspjeti u Hrvatskoj te možete li realizirati sve što želite ili još uvijek postoje neke prepreke koje se odnose na slabe ponude, prilike kako u Hrvatskoj, tako i za inozemstvo?

CRNKOVIĆ: Zaljubljenicima u ples i glazbu, kao i svima onima koji se bave nekom vrstom kreativnog rada pa čak i svakom pojedincu, poručila bih da je zaista moguće ostvariti sve svoje snove, želje i ciljeve. Naravno uz puno truda, volje, energije i odricanja. Vjera u sebe i svoje sposobnosti je u tome najvažnija. Prepreka i poteškoća uvijek ima i uvijek će ih biti. Bitna je samo dosljednost i ustrajnost, čak i u periodima kada nam se čini da nam ništa ne ide od ruke.

Prilike će se uvijek pojaviti kada za to dođe pravo vrijeme, no uvijek ih možemo i sami ostvariti. To se posebno odsnosi na ljude koji dolaze iz manjih sredina. Iako djelujem u Osijeku, koji je veliki grad, ipak se osjeti nedostatak pravih prilika za promociju i plesne nastupe. Moja glazbena karijera usko je povezana sa Zagrebom, kamo često odlazim na gostovanja i nastupe na raznim TV postajama. Premda je teško djelovati izvan medijskog i kulturnog centra zbivanja, kroz to se ipak učimo i rastemo, gradimo se i pokušavamo biti sve bolji i bolji.