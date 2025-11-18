Pao Cloudflare: Hrvatski portali 'grcaju', problemi diljem interneta, a ne radi ni X

Problemi s radom platforme X (bivši Twitter) koji je u vlasništvu Elona Muska (54) ponovno su izazvali nezadovoljstvo korisnika. Tijekom dana velik je broj korisnika prijavio poteškoće s učitavanjem sadržaja i pristupom servisu. Stranica DownDetector koja inače bilježi ovakve prekide, zabilježila je nagli porast prijava, dok je paralelno i Cloudflare potvrdio da njihova globalna mreža trenutačno ima tehničkih poteškoća, piše Newsweek.

Iako se zasad ne zna jesu li ta dva događaja međusobno povezana, činjenica je da Cloudflare pruža ključnu internetsku infrastrukturu za mnoge servise, među kojima je i X. Zbog toga se pretpostavlja da bi korisničke poteškoće mogle biti posljedica šireg problema, no konkretne potvrde još nema.

Problemi su i s funkcioniranjem hrvatskih portala, pa su tako neki od najčitanijih medija bili nedostupni korisnicima.

Samo nekoliko dana nakon pada Amazon Web Servicesa

Ovaj problem stiže samo nekoliko dana nakon velikog prekida rada Amazon Web Servicesa, što je dodatno otvorilo pitanje stabilnosti najvažnijih internetskih sustava na globalnoj razini.

Cloudflare upravlja velikom mrežom podatkovnih centara diljem svijeta i funkcionira kao svojevrsni zaštitni sloj između korisnika i web-stranica. Rade kao reverzni proxy, usmjeravaju promet, filtriraju potencijalne prijetnje poput DDoS napada te ubrzavaju učitavanje sadržaja zahvaljujući keširanju podataka.

Upravo zato Cloudflare u mnogim slučajevima pomaže održati web-stranice dostupnima čak i kada dođe do naglog rasta prometa ili pokušaja preopterećivanja sustava.

