Ptice nisu stvarne: Zavjera 'Ptice nisu stvarne' pokret je koji je razvio Peter McIndoe (23), koji je počeo širiti ideju 2017. Sve do intervjua u prosincu 2021. u New York Timesu, McIndoe je ostao u liku istinskog vjernika, inzistirajući na medijskim intervjuima i online da ptice nisu stvarne, već su to dronovi za nadzor koje je napravila američka vlada. Eksperiment je otkrio da zavjere ponekad rastu iz lakovjernosti: lokalni mediji ponekad su izvještavali o organitaciji kao da je to nešto u što mladi ljudi stvarno vjeruju, a ne razrađena šala. "Da, namjerno smo širili dezinformacije zadnje četiri godine, ali to je bilo sa svrhom", rekao je McIndoe.