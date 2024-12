Izlasci za hrabre ili za one kojima je standarno partijanje postalo dosadno: Ove ideje su genijalne

Postoje neki mladi ljudi koji tvrde da su prerasli izlaženje, bančenje, oni koji ne vole previše ljudi u svom okruženju. Ima i onih kojima je jednostavno postalo dosadno stalno izlaziti na ista mjesta, družiti se s istim ljudima i slušati istu glazbu. Njuškali smo i otkrili zanimljive opcije za one koji traže malo promjene.

Jedan od zanimljivih koncepata su takozvani party tramvaji. Ta ideja odlično je zaživjela u Zagrebu, a iskustvo vožnje u tramvaju - kada ne brineš hoćeš li stići na posao, panično učiš zadnje stranice skripte za ispit koji slijedi ili ideš iz kupovine, pa vučeš pune vreće u krcatom tramvaju - zvuči sjajno u "novom ruhu".

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Treba li uopće spomenuti da za ovu vožnju ne moraš "cvikati" kartu i da konduktera neće biti? Evo kako stvar funkcionira - kupiš ulaznicu za ovaj tramvaj party, plešeš i družiš. Ima više organizatora partyja u tramvajima, tako da možeš i birati što te više zanima. Ekipu u nekim vožnjama zagrijava house glazba, u nekima ima i glazbe uživo. Dobra stvar je da tamo imaš piće, a novitet je i dostupna hrana.

Zamisli zabavnu vožnju tramvajem, vrelu atmosferu, partijanje na mjestu gdje se inače ljudi uglavnom "gužvaju" u većini termina u danu. Ozvučen tramvaj, svjetlosne instalacije i vožnja koja traje i po dva sata. Ti partyji u tramvaju uglavnom završavaju u restoranima ili kafićima organizatora.

Svečano kao svadba, neformalno kao kućno druženje

Ako vožnja u party tramvaju ne zvuči dovoljno ludo ili privlačno - pazi ovo! "Ničija svadba" fantastična je ideja za zabaviti se. Ipak, ako očekuješ mladence, tog dijela nema, ali super je stvar da s ekipom možeš izaći u restoran u kojem će kao na vjenčanju sjediti uzvanici i, pa možemo tako reći, svejedno slaviti ljubav.

Osim plesanja, u cijenu ove svadbe koja je ničija, uključena je i hrana. Baš kao na vjenčanju, tamo je nekoliko sljedova jela.

Foto: Shutterstock

Ne bi sve to bilo - to da nema deserta, tako da u ponoć iznose i tortu. Neograničena količina pića zvuči primamljivo.

I nema veze što nema mladenaca dok su ondje barjaktar, kum i kuma! Njih odaberu na licu mjesta, a u takvoj situaciji teško da se onda i stranci ne zbliže. "Najbolji izlazak u životu", "Dugo nisam čula ovako inventivnu, genijalnu i simpatičnu ideju. Naći ću način da dođem, možda najbolje da otvorite predbilježbe za nekoliko mjeseci unaprijed", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Kviz u kojem ima puno pjevanja

Za one koji na vjenčanjima ne dobiju priliku zgrabiti na kratko mikrofon, postoje i karaoke kvizovi. Klasični "Ne zaboravi stihove" u novom izdanju ima novitet. Obično ovakvi kvizovi budu koncipirani da voditelji kviza puste pjesmu, a onda je u nekom trenutku zaustave i onda natjecatelji stih dovrše tako što ga zapišu na papir.

Foto: Shutterstock

Novije izdanje nudi više zabave jer, umjesto da se ekipa došaptava koje su riječi - mogu ih pjevati. Tako da umjesto regularnog kviza i, često mirnog druženja, dobiješ nešto glasnije druženje.

Uvijek se nađe i koji skriveni talent, pa druženje bude još bolje. Savršena prilika za iskoristiti tisuće i tisuće tekstova pjesama koje imamo u glavi, iako ih se ne trudimo zapamtiti, u svrhu zabave koja na kraju može biti i nagrađena.

Za najhrabrije: Večera sa strancima

A kako u posljednje vrijeme ima sve više platformi za dejtanje, ima i zanimljivih stvari za druženje. Ovo je fantastična stvar za one koji se ne boje izaći iz svoje zone komfora.

Jedan od novih koncepta druženja je platforma koja spaja ljude koji se ranije ne znaju. Prvo na njoj riješite kviz da algoritam bolje upoznao vašu osobnost. Postavlja svakakva pitanja, čak i koje filmove volite.

Također, u upitniku je i koliko se često osjećate s ljudima, što od njih očekujete i onda vas spaja s onima koji imaju slične odgovore poput vas.

A spaja tako da izabere s kojih ćete pet osoba provesti večer. I ne, ako ste žena, neće vas spojiti samo sa ženama jer imate slične odgovore u upitniku, nego izbalansirano spaja muškarce i žene u ekipi te pozornost obraća i na dob, tako da nema velikih razlika.

Foto: Profimedia/Ilustracija

I još malo iznenađenja u već ovako nepredviđenim okolnostima - lokaciju večere odabranici ne znaju sve do utorka, a večere se održavaju srijedom navečer. Super je to način za one koji ne znaju kako naći društvo s kojim bi se slagali. Ovako je predodređeno da će ljudi biti odabrani po nekim zajedničkim karakteristikama koje imate.

Pa, neka zabava počne! Uključite sve obavijesti na društvenim mrežama, pratite gdje, kada i što ima. Napunite kalendar dobrom zabavom, izgovora više nema.

