Matija Kačan: Iskreno o blamovima, neobičnim navikama i druženju na setu

Glumac Matija Kačan, kojeg pratimo u hit seriji ''Sjene prošlosti'' na RTL-u i platformi Voyo, bez reklama, otkrio nam je što se događa iza kulisa snimanja. S Matijom smo razgovarali o atmosferi na setu, najsmješnijim trenucima i njegovim svakodnevnim navikama koje nasmijavaju, ali i iznenađuju.

Kako je raditi na setu sada, u usporedbi s početkom snimanja?

Grozno, užasni su. Šalim se, ekipa je super. Još uvijek maske nisu pale, svi smo pristojni i poštujemo se. Naravno, kao i sve u životu, stvari se mogu promijeniti, ali zasad je atmosfera za poželjeti. Ako se i dogodi da maske padnu, vjerujem da će svejedno ostati dobro.

Koji je bio najgori ulet koji ste doživjeli?

"Poznajem ti mamu". To je bio ulet koji se stvarno nije mogao ozbiljno shvatiti.

Najveći blam koji ste doživjeli?

Blamova imam svaki dan, stalno kažem nešto što ne bih trebao. Maloprije sam, recimo, pred suprugom svog šefa izvalio nešto totalno glupo, ali ne mogu se točno sjetiti što. Često razmišljam o tome kako izbjegavati te situacije, ali blamovi se jednostavno događaju.

Koja je najčudnija stvar koju radite kada vas nitko ne gleda?

Kopam nos, grizem nokte, pričam sam sa sobom i pjevam na glas... Nekad to radim i na ulici, misleći da me nitko ne primjećuje, a zapravo me svi vide. Pjevam sve što mi padne na pamet, doslovno bilo što.

Za koji sport biste voljeli imati više talenta?

Nogomet. Volio bih da sam bolji u njemu.

Za koji ste sport potpuni antitalent?

Isto nogomet. Definitivno nisam stvoren za to.