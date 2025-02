Marta si ne može pomoći i odlazi kod Karla

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije ''Sjene prošlosti''. Blanka priznaje Miri kako je u strahu jer bi je se moglo povezati s ubojstvom Ele Sabljak iako nije kriva. Miro traži Karlovu pomoć kako bi izgladio situaciju.

Ana i Mato napokon se bolje slažu iako nju muče tajne koje nitko drugi ne zna. Mate je odluči iznenaditi i podići njihov odnos na višu razinu. Marta si ne može pomoći i odlazi do Karla... On uporno pokušava doprijeti do nje, ali ona ne želi pokazati osjećaje, bez obzira na njihovu prošlost.

Miro se želi zbližiti s Paulom, no ona je i dalje u strahu. Tomo bez njezina znanja poziva Blanku i Miru na večeru u njihovu kuću.

''Sjene prošlosti'' - večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

