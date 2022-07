Jax Phillips 29-godišnji je inženjer iz Plymoutha koji ima, blago rečeno, jednu ružnu naviku. Okej, treba biti realan. Jax ima odvratnu naviku. Naime, ovaj mladić svoje plahte pere svakih šest do dvanaest mjeseci. U prijevodu, jednom ili, eventualno ako se posreći, dva puta godišnje.

Ponovit ćemo - jednom ili dva puta godišnje.

Iako je teško uopće zamisliti opravdanje za ovako nešto, evo što kaže gospodin inženjer.

Uživam čistiti, ja sve usisavam i perem. U mojoj kući sve ima svoje mjesto. Ali što se tiče posteljine, perem je samo svakih šest do dvanaest mjeseci ili ako prolijem kavu ili čaj po njima. Tuširam se svake noći i nosim čistu pidžamu", govori gospodin inženjer.

Štoviše, ne samo da ih ovako "često" pere, već svoju posteljinu izbaci van na "sunčanje", što je za njega isto što i pranje.

“Ja to zovem 'metoda protresi i ponovno napravi'. Sunce izvlači bakterije, a ja se tuširam svake večeri. U suprotnom je to bacanje novca. Ovako štedim i na vodi i na struji", govori Jax koji se u svoj novi stan uselio 2019. godine.

Tvrdi i da nije odvratno kako to ljudi tvrde te kako bi to svi trebali probati. Štoviše, sam tvrdi da je to naučio od bivše djevojke.

Čini li nam se ili urbana legenda kaže: "bivši su s razlogom bivši"?