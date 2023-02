Rimski svećenik koji je ozdravio kćer: Jedna legenda kaže da je rimski svećenik po imenu Valentinus uhićen i stavljen pod skrbništvo aristokrata po imenu Asterius. Tijekom zatočeništva svećenik bi razgovarao s Asterijem o tome kako je Krist izveo pogane iz tame na svjetlo spasenja. Asterius je obećao da će se on i njegova obitelj obratiti na kršćanstvo ako svećenik izliječi njegovu kćer od sljepoće. Legenda tvrdi da je nakon što je svećenik stavio ruke na djevojčine oči i recitirao: "Gospodine Isuse Kriste, prosvijetli svoju sluškinju, jer ti si Bog, Pravo Svjetlo", ona progledala. Pošto je njegova kći izliječena, Asterius je održao svoju riječ, te su on i ostatak njegove obitelji kršteni. Kada je car Gotik (aka Klaudije II.) saznao za to, naredio je pogubljenje svećenika, Asterija i cijele Asterijeve obitelji. Nakon što je Valentinu odrubljena glava, jedna je žena pobjegla s njegovim tijelom i dala ga pokopati na Via Flaminia.