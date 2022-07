Pomisao na javne zahode izaziva zgražanje jer su najčešće jako prljavi i nehigijenski. Iako se velika većina zgraža svih potencijalnih bakterija ondje te će radije staviti toaletni papir prije nego sjednu na WC školjku, neki se zgražaju i te ideje pa trpe do kuće.

Jedan Hrvat je na Redditu potaknuo raspravu o obavljanju veće nužde u javnom WC-u. Napisao je korisnicima: "Sjedenje na javnim WC školjkama, dakle, volio bih čuti vaša mišljenja. Ja kada idem na br. 2 i moram otići na javni WC, sjednem na školjku. Ako je školjka prljava, neću sjesti."

I drugi sjednu

Neki su mu odgovorili da im je to normalna stvar: "Naravno da sjednem, pobrišem i stavim sloj-dva WC papira na dasku ako procijenim da je potrebno. Ženske su poznate po tome da se gade na to i da "lebde" nad školjkama javnih WC-ova, što dovodi do daljnjeg zapišavanja daske, zbog čega opet iduća čuči umjesto da sjedne i tako u krug", a drugi se nadovezao: "Koliko sam zbog ovoga vidio zas*anih WC-ova, odvratno."

"Sjednem i se*em, ionako na kraju dana gaće idu na pranje, a ja se istuširam", dodao je jedan muškarac.

Još jedan je priznao: "Uredno sjedam bez papira jer znam kako nastaju infekcije i koji su preduvjeti za to (a to su otvorene rane)."

Prijenos svega

"Spolne bolesti možeš dobiti na školjci jedino ako se onaj prije tebe nije ustao", rekao mu je jedan, a drugi dodao: "Te školjke su vjerojatno čišće nego što mislimo."

Nije im strano

Neki su imali zanimljiva iskustva: "Inače ne obavljam to izvan kuće jer nekako imam bioritam, ali jednom sam ujutro jeo nešto, očito pokvareno i baš sam trebao kolegi pomoći nešto preuzeti s kombijem i šarafilo me užasno, kombi se trese, meni sve u trbuhu skače, lupa na izlaz kao orkovi po vratima u LOTR-u. Rekao sam mu da stane kod kafića. Frende, nisam pitao ni za dasku, ni za infekcije, ni je li me netko čuje. Istovario sam se kao šleper. Znači, tako je bilo gadno da sam "pos*ati se u gaće" gledao kao realnu i racionalnu opciju. Izašao sam iz WC-a, svi su me gledali kako me nije sram, neki dejtovi su bili na piću. Bar sam im dao zajedničku temu, ali vidjeli su osmijeh i olakšanje u mojim očima pa kao hajde progledali su kroz prste s osudama."

"A najsmješnija situacija mi je bila kad me stislo, a netko pored mene već bio na WC-u i stisao se u tišini, ja počnem rokati brutalno i kao da je to ovom do mene dalo volje da i on krene rokati. Koja je to simfonija bila, samo nam je dirigent na pisoaru falio", opisao je drugi svoju 'harmoniju'.

Jedna Šibenčanka je dodala: "Nisu mi jasne žene kad ne žele sjesti na WC školjku. Jeb... pa ne trljaš pi... po dasci, nego samo bedra spustiš. Kad dođeš kući se opereš i to je to, kakve bolesti jeb...? Da preko kože možeš skupiti bolesti, onda nikad ne bi taknuo kvaku u životu."

Zagrepčani to ne rade

Jedan Zagrepčanin je rekao: "Nisam u životu obavljao veliku nuždu izvan stana/kuće/hotela. Dakle 0 na javnim WC-ima", a s njim se složio i drugi Zagrepčanin: "Nikad ne bih sjeo na javnu WC školjku, radije trpim do doma."

"Nema šanse, nosim govno doma", dodao je treći.

Jedan muškarac je napisao: "Činjenica je da malo tko pazi u javnim WC-ima. To se piša i se*e kako se kome sprdne, ili drugim riječima: špricaj, brateeeee. Nema teoretske šanse da bih sjeo na takvu školjku. Pogotovo da mi pimpek dodirne vrhom školjku (ne hvalim se, neke školjke su malo nezgodnog dizajna, dogodilo mi se). Instant si pokupio sve što ima na toj školjci, a onda se pravdaj curi otkud ti to nešto što si pokupio. Hvala, ali ne. Mislim, možda sam neuk, ali ne čini mi se pametna ideja da se prije minutu prije tamo ispišao ili posrao netko tko može potencijalno imati neko sranje u sebi i da ja to onda pokupim."

Slojevi papira su ključni

Većina Hrvata stavlja toaletni papir na WC školjku: "Obavezno pobrišem i stavim papira. Otkad je Covid u điru, često imam i nešto za dezinfekciju pa onda ne stavim papir, ali kasnije opet pošpricam. Nekako mi je fer prema drugima."

"Obrišem papirom i stavim nekoliko slojeva WC papira pa sjednem i uvijek nosim maramice da imam na što sjesti. Nema teoretske šanse da bih sjela na školjku negdje izvan stana", dodala je jedna Dalmatinka, a jedan muškarac se nadovezao: "Sve žene rade neke tornjeve papira na WC školjci, čak i kad dođu kod nekog u kuću. Onda se čude kako se začepio WC, a potroši 2 role papira za otići popišati se."

"Tvrđava od WC papira na dasci", dodao je jedan.