CNN-ova novinarka Lola Méndez ispričala je sve o svom prvom iskustvu na nudističkoj plaži te je otkrila zašto se preferira sunčati i kupati naga.

"Bila sam nervozna, namjerno nisam ponijela bikini kada sam krenula u svoje prvo nudističko iskustvo na nenaseljenom otoku Lokrumu u Hrvatskoj. To je bio jedini način da me strah skidanja pred strancima neće natjerati da odustanem u posljednjem trenutku. Nakon što sam 'skenirala' stjenovitu plažu, smještenu na jugoistočnom dijelu otoka, smjestila sam se na stijeni tik do mora, kako bih mogla odmah uskočiti da se osvježim, ili ako me ulovi sram", ispričala je Lola.

Nelagoda koju je osjećala zbog golotinje ubrzo je nestala, no ipak je otišla u more kada se je pojavio brod s turistima koji su je počeli fotografirati, piše CNN.

'Divan je osjećaj skinuti sve sa sebe'

"Odmah sam skočila u more dopuštajući mu da me zaštiti od znatiželjnih pogleda. Unatoč toj neželjenoj situaciji, moja ljubav prema nudističkim plažama službeno je počela tog dana 2016. godine i uskoro sam ih počela posjećivati gdje god bih putovala", rekla je.

Savjetnica za obrazovni razvoj Darcy Tuscano također je nudistica, a živi pored dvije nudističke plaže u južnoj Španjolskoj.

"Divan je osjećaj skinuti sve sa sebe nakon šetnje po vrućini i uskočiti u more. To je vrlo osnažujuće. Moja djeca odrastaju bez ikakvog srama zbog svojih tijela i mogu vidjeti tijela svih formi i oblika ponosno pokazana bez imalo srama. Golotinja na plaži nije seksualna", ispričala je.

Geena Truman, koja piše putopise, vjeruje da nudističke plaže pomažu u uklanjanju društvene stigme oko golotinje.

'Nudističke plaže su kao sveta mjesta'

"Volim se skinuti gola kada je god to moguće u prirodi i obožavam dobre nudističke plaže. Radi se o slobodi i otkrivanju svog tijela u prirodnom okolišu, a takvo mišljenje imaju i mnogi drugi nudisti. Za mene, mogućnost da mogu odbaciti svoje inhibicije, zajedno s odjećom, je uistinu oslobađajuća. Prihvaćanjem svog prirodnog stanja i hvatanjem vitamina D, tamo gdje sunce obično ne dopire, prihvaćam i slavim svoje tijelo sa svim njegovim nesavršenostima.

To mi je pomoglo i da prestanem brinuti o svojim 'šlaufima', strijama i ožiljcima od akni. Nudističke plaže su kao sveta mjesta na kojima ne postoji osuda. Osjećam se uistinu ugodno u svojoj koži, a u bikiniju pomalo samosvjesna u bikiniju. Volim osjećaj koji imam kada dopustim suncu da me vidi cijelu", ispričala je Geena.

Za one koji su proveli više od godinu dana zatvoreni zbog pandemije koronavirusa, ideja sunčanja na nudističkoj plaži može biti izuzetno primamljiva. Te plaže obično nisu pretrpane ljudima te su na osamljenim područjima, pa su dosta sigurne te se može s lakoćom održavati društvena distanca.