PRVE U BOJI / Spektakularne i nikad viđene fotografije svemirskog teleskopa James Webb: Ovo bi moglo promijeniti sve

Svemirski teleskop James Webb snimio je prvu fotografiju u boji, a NASA ju je sinoć predstavila, opisavši ju "do sada najdubljom i najoštrijom infracrvenom fotografijom udaljenog svemira". Znanstvenici su izvan sebe od sreće zbog ovih fotografija. Pretpostavlja se da je svemir nastao prije 14 milijardi godina, a svjetlosti ovih zvijezda je trebalo 13 milijardi godina da dođe do nas. To znači da su ove zvijezde nastale, a za astronome je i milijarda godina "skoro odmah", nakon velikog praska i stvaranja našeg svemira. Ta svjetlost se može analizirati i mogu se provjeriti mnoge teorije o postanku svemira – ili postaviti potpuno nove.