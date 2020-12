NEZAPAMĆENI SKANDAL NA PORNUBU: Preko noći je nestalo 80 posto videa! ‘Osjećala sam se silovano…’

Otkako je stranica pokrenuta 2007. godine, svi registrirani korisnici mogli su objavljivati svoje snimke. Sada više toga nema

Popularna mrežna stranica za odrasle Pornhub uklonila je većinu videozapisa obustavljanjem svih neprovjerenih prijenosa, usred spora oko ilegalnoga sadržaja. Odluka Mastercarda i Vise da se njihovim karticama više neće moći plaćati na toj stranici, dovela je njezine čelnike u nezavidnu poziciju.

Izvještaj New York Timesa optužio je Pornhub da je “zagađen” videozapisima o zlostavljanju djece i silovanjima. Sa stranice kažu da su njihove nove mjere sada strože od bilo koje platforme društvenih medija, piše BBC News.

Ovaj potez znači da na mreži ostaju samo snimke koje su prenijeli provjereni partneri i osobe istaknute u tim videozapisima, koji su članovi njihova modela programa. Većinu sadržaja na toj stranici dosad su prenosili neprovjereni članovi zajednice. Kao rezultat novoga pravila, milijuni videozapisa uklonjeni su iz baze.

Drastično srezana baza

Procjenjuje se da je nestalo 80 posto svih snimki, odnosno njih 10 milijuna! Otkako je stranica pokrenuta 2007. godine, svi registrirani korisnici mogli su objavljivati svoje snimke. Sada više toga nema.

U izjavi koju su početkom tjedna poslali medijima, s Pornhuba su poručili da imaju nultu toleranciju za snimke zlostavljanja djece te da nikad ne bi svjesno dopustili takav sadržaj na svojoj stranici. “Tvrdnje da dopuštamo materijale sa seksualnim zlostavljanjem djece su neodgovorne i potpuno netočne”, poručili su.

“U sklopu naše politike zabrane neprovjerenih izvora snimki odlučili smo ukloniti sav prethodno preneseni sadržaj koji nisu unijeli naši partneri ili članovi Model programa. To znači da će svaki dio sadržaja na Pornhubu dolaziti iz provjerenih izvora, što je standard koji platforme poput Facebooka, Instagrama, TikToka, YouTubea, Snapchata i Twittera tek trebaju uvesti”, dodali su.

Godinama ignorirali apele

Pornhub je deseta najposjećenija stranica na svijetu, pokazuju podaci sa SimilarWeba. Stranicu posjeduje tvrtka MindGeek, konglomerat u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Montrealu. MindGeek posjeduje i druge popularne pornostranice: YouPorn i RedTube.

Pornhub je godinama ignorirao javne apele žena koje su se na stranici našle protivno svojoj volji. Ranije ove godine, žena koja se predstavila imenom Sophie, ispričala je da je snimka koju je iz osvete objavio njezin bivši partner pogledana 600.000 puta, a ona je za nju doznala tek kada ju je vidjela njezina sestra.

Tada su iz Pornhuba kratko izjavili da osuđuju osvetničku pornografiju i da imaju “najstroža pravila u industriji protiv osvetničke pornografije”. Čelnici pokreta #NotYourPorn istaknuli su da takve snimke MindGeeku donose zaradu od reklama, dok su iz MindGeeka tvrdili da ne žele monetizirati osvetničku pornografiju, već je pokušavaju ukloniti čim se pojavi.

Isplativa kategorija za reklame

“Osjećala sam se šokirano, posramljeno i silovano”, rekla je Sophie novinarki BBC-ja Victoriji Derbyshire. Priznala je da je snimila šest videa s bivšim partnerom, a nakon prekida nije mu dala dopuštenje da ih objavi.

Pornhub je najprije tvrdio da je jedna od snimki iz provjerenog izvora, no na kraju je njezine snimke uklonio. To nije riješilo problem jer ih je netko skinuo prije toga i objavio na nizu drugih pornostranica. Sophie je slučaj prijavila policiji, no nikakva optužnica nije bila podignuta.

Kate Isaacs iz pokreta #NotYourPorn istaknula je da se velik dio osvetničke pornografije na Pornhubu označava kao “home-made” i “amaterski video”, što privlači gledatelje te je vrlo isplativa kategorija za reklame.

Žrtve osvetničke pornografije

Priču sličnu Sophienoj medijima je ispričala i Elaine, kojoj je jednoga dana nepoznata osoba poslala poveznicu na Pornhub. Tamo ju je dočekala njezina snimka seksa s bivšim dečkom.

“Nakon prekida moj bivši je objavljivao moje gole fotografije na Facebooku i tražio da mu se vratim. Najprije je slao slike članovima moje obitelji i prijateljima, a onda je snimke podigao na Pornhub da ih milijuni ljudi vide”, ispričala je.

Elaine i Sophie nisu jedine žene u ovoj priči. Tisuće žena godinama su prijavljivale da su žrtve osvetničke pornografije, ali stranica se nije pretjerano zamarala rješavanjem toga problema. Sada bi napokon trebalo biti drugačije.