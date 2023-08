U uvali Kneže more je tirkizno i toplo, ona je raj za nautičare i windsurfere. Hrvatska obala prepuna je prekrasnih mjesta, a jedno od njih svakako je uvala Kneže. Smještena na sjevernoj obali otoka Korčule, Kneže je popularna destinacija za windsurfing zbog svakodnevne izloženosti vjetrovima maestralu i tramuntani, koji su idealni za jedrenje. Selo Kneže smješteno je oko kilometar od same uvale Kneže i 9 kilometara zapadno od grada Korčule. Razvijalo se tijekom 19. stoljeća, služeći prije svega kao luka za selo Pupnat u zaleđu otoka. Luka Kneže nalazi se u širokom zaljevu koji je prirodno dobro zaštićen od vjetrova koji mogu biti izazovni u Pelješkom kanalu. U uvali su i dva otočića - "Mala Kneža" i "Vela Kneža" na kojem se uzdiže svjetionik. Velik broj brodica koje se tu sidre svjedoče o popularnosti ovog mjesta među nautičarima i zaljubljenicima u more. Uvala je okružena bujnom vegetacijom i šljunčanim plažama, dok je more tirkizno i toplo. S ovog čarobnog mjesta pruža se očaravajući pogled na poluotok Pelješac i Pelješki kanal.