Mnogi nakon što napune mobilni uređaj ostavljaju punjač u utičnici. No, je li to stvarno opasno? Njemački mediji navode kako ne biste trebali ostavljati punjač u utičnici iz više razloga.

Dodatno trošite struju

Savjetuju kako je bolje izvaditi punjač iz utičnice ako ga više ne koristite. Nekoliko razloga zašto je to bolje napraviti na vrijeme, piše Fenix magazin.

Naime, punjači za punjenje mobitela u utičnici troše električnu energiju. Uređaj za punjenje troši najviše energije kada je mobitel spojen na njega, ali čak i ako je punjač bez mobitela samo uključen u struju, trošite struju.

Razlog je transformator koji se nalaze u punjačima, a koji transformiraju napon do potrebne jačine. Za pametne telefone to je oko pet volti. Transformator radi čak i kada nijedan uređaj nije priključen.

Punjač za mobitel koji je uvijek priključen uzrokuje troškove električne energije koji se mogu izbjeći. Na samo punjenje mobitela, po nekim izračunima, prosječno se potroši električne energije za oko 2O eura na godinu.

Može doći i do požara

Možda mnogima to ne zvuči puno, ali kada je više punjača stalno priključeno po kući, troškovi rastu. Posebno je opasno ako je punjač neispravan. On se može pregrijati i time raste opasnost od požara. Posebno biste trebali biti oprezni s jeftinim proizvodima. Što je uređaj dulje spojen, to je veći rizik da se nešto dogodi i nastane šteta.

Neispravni punjači u prošlosti su uzrokovali niz požara u privatnim kućanstvima, a u većini slučajeva radi se o manjim požarima.