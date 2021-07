Alice Little za sebe tvrdi da je najplaćenija prostitutka u Americi. Ona je za portal Style Caster otkrila kako je to raditi u javnoj kući.

"Zamislite da stojite u redu, rame uz rame, uz 20 ili više nevjerojatno lijepih žena, koje se sve natječu da ih isti muškarac 'odabere'. Stresno, zar ne? Sad zamislite kako je to raditi 12 do 14 sati dnevno, pet dana u tjednu. Ukratko, to je moj posao", ispričala je.

Alice radi u javnoj kući Moonlite BunnyRanchu u Nevadi. Svake godine iskešira po nekoliko tisuća kuna za lubrikante i kondome. Ona u BunnyRanchu ima vlastiti apartman koji smije ukrašavati prema svom raspoloženju i sama određuje cijene.

No, Alice Little ne nudi samo brzinski seks. "Ja sam psiholog, stručnjak za veze i seksolog. Ono što zapravo prodajem je intimnost", pojasnila je Alice.

Dolaze joj i žene i parovi

"Intimnost je važna za fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje. Slično kao što maženje mačke može sniziti vaš krvni tlak, takav učinak ima i kvalitetan zagrljaj."

Alice u slobodno vrijeme čita istraživanja vezana uz seks, veze, psihologiju i sociologiju kako bi bila sigurna da će se klijentu isplatiti uloženi novac. To joj, ujedno, i pomaže da shvati što neki od njih žele, a ne znaju joj objasniti.

Njena klijentela je različita. Dolaze joj žene, parovi, djevice, udovci itd. Ona inače čeka dok ju klijent ne odabere, a nakon toga s njim prošeta po imanju te, na koncu, vodi ga u svoj apartman gdje dogovaraju cijenu i detalje odnosa.

"To je stigmatizirajuće, ponižavajuće, teško, a istovremeno i najbolje što sam učinila u životu", rekla je Alice.