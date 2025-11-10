Movember je više od puštanja brkova: dm ima genijalnu kampanju koja se ne propušta!

Brkovi su u studenom svuda oko nas. Neki su tanki, neki malo 'neposlušni', neki ponosni kao zastava. Ali brk je zapravo samo podsjetnik. Mali znak koji kaže: "Hej, jesi li danas razmislio o sebi? Kako si? Jesi li dobro?" Movember je mjesec u kojem se priča o muškom zdravlju. O prevenciji raka prostate i testisa, o redovnim pregledima, o samopregledu.

Ali još važnije, o tome da je sasvim u redu reći da ti je tvoje tijelo važno. I da briga o sebi nije slabost, nego odgovornost i to prema sebi i prema onima koji te vole. Baš zato se dm i ove godine, desetu godinu za redom, pridružuje obilježavanju Movembera, s ciljem da skrene pažnju na ono što je doista bitno, zdravlje koje se ne smije uzeti zdravo za gotovo.

Muško zdravlje: tema o kojoj se premalo govori

Foto: Shutterstock

U kulturi u kojoj se često očekuje da muškarci budu tihi, jaki, otporni, dublji razgovor o zdravlju rijetko se vodi. Ali tijelo ne zna za te društvene stereotipe, ono treba brigu. Rak testisa se često pojavljuje kod mlađih muškaraca nego što se to očekuje, a rak prostate je jedan od najčešćih oblika raka kod muškaraca. No zajedničko im je nešto jako važno, kad se otkriju na vrijeme, šanse za uspješno liječenje su visoke stoga je samopregled i prevencija od iznimne važnosti.

Krećemo se za dobar razlog: MoveIT za Movember!

Foto: Shutterstock

Od 1. do 30. 11., dm i Gyms4You pozivaju te da budeš dio izazova MoveIT za Movember! Dovoljno je samo kretati se: hodati, trčati, penjati uz stepenice, voziti bicikl ili šetati psa, sve se broji, a cilj je milijun kilometara. Svaki kilometar približava nas donaciji od 10.000 € koje dm donira Institutu Ruđer Bošković. Uključiti se može svatko, tempo je tvoj, a smisao je zajednički, više kretanja, više brige za zdravlje i više razgovora o stvarima o kojima se često šuti.

Od 1.11. do 30.11. skupa hodamo, trčimo, vozimo bicikl i skupljamo kilometre u odabranim teretanama Gyms4You.

Mala praktična stvar koja čini razliku, a dm to itekako nagrađuje: 10x više bodova

Foto: Shutterstock

Brkovi su simbol, ali prava poanta je zdravlje. Uz Movember, dm želi skrenuti pažnju na samopregled, prevenciju i razgovor o muškom zdravlju. Istovremeno, kao dodatni poticaj, u dm-u te čeka i široka ponuda proizvoda za mušku njegu i sportsku rutinu, a u razdoblju od 16. do 30. studenoga možeš ostvariti 10x više bodova na proizvode iz kategorija muške njege, dodataka prehrani te sporta i vitalnosti, uz prethodnu aktivaciju u ‘Moj dm’ aplikaciji.

Ako koristiš dm active beauty program lojalnosti, ovo je trenutak da se briga o sebi pretvori u nešto što ti se vraća. Sve proizvode možeš pronaći u najbližoj dm trgovini ili ih naručiti online na dm online shopu.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.