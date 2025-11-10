FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UKLJUČITE SE /

Movember je više od puštanja brkova: dm ima genijalnu kampanju koja se ne propušta!

Movember je više od puštanja brkova: dm ima genijalnu kampanju koja se ne propušta!
×
Foto: Shutterstock

Tijekom Movembera, dm i ove godine želi skrenuti pažnju na samopregled, prevenciju i razgovor o muškom zdravlju.

10.11.2025.
10:14
Native
Shutterstock

Advertisement
Brkovi su u studenom svuda oko nas. Neki su tanki, neki malo 'neposlušni', neki ponosni kao zastava. Ali brk je zapravo samo podsjetnik. Mali znak koji kaže: "Hej, jesi li danas razmislio o sebi? Kako si? Jesi li dobro?" Movember je mjesec u kojem se priča o muškom zdravlju. O prevenciji raka prostate i testisa, o redovnim pregledima, o samopregledu. 

Ali još važnije, o tome da je sasvim u redu reći da ti je tvoje tijelo važno. I da briga o sebi nije slabost, nego odgovornost i to prema sebi i prema onima koji te vole. Baš zato se dm i ove godine, desetu godinu za redom, pridružuje obilježavanju Movembera, s ciljem da skrene pažnju na ono što je doista bitno, zdravlje koje se ne smije uzeti zdravo za gotovo. 

Muško zdravlje: tema o kojoj se premalo govori

Movember je više od puštanja brkova: dm ima genijalnu kampanju koja se ne propušta!
Foto: Shutterstock

U kulturi u kojoj se često očekuje da muškarci budu tihi, jaki, otporni, dublji razgovor o zdravlju rijetko se vodi. Ali tijelo ne zna za te društvene stereotipe, ono treba brigu. Rak testisa se često pojavljuje kod mlađih muškaraca nego što se to očekuje, a rak prostate je jedan od najčešćih oblika raka kod muškaraca. No zajedničko im je nešto jako važno, kad se otkriju na vrijeme, šanse za uspješno liječenje su visoke stoga je samopregled i prevencija od iznimne važnosti.

Krećemo se za dobar razlog: MoveIT za Movember!

Movember je više od puštanja brkova: dm ima genijalnu kampanju koja se ne propušta!
Foto: Shutterstock

Od 1. do 30. 11., dm i Gyms4You pozivaju te da budeš dio izazova MoveIT za Movember! Dovoljno je samo kretati se: hodati, trčati, penjati uz stepenice, voziti bicikl ili šetati psa, sve se broji, a cilj je milijun kilometara. Svaki kilometar približava nas donaciji od 10.000 € koje dm donira Institutu Ruđer Bošković. Uključiti se može svatko, tempo je tvoj, a smisao je zajednički, više kretanja, više brige za zdravlje i više razgovora o stvarima o kojima se često šuti.

Od 1.11. do 30.11. skupa hodamo, trčimo, vozimo bicikl i skupljamo kilometre u odabranim teretanama Gyms4You.

Mala praktična stvar koja čini razliku, a dm to itekako nagrađuje: 10x više bodova

Movember je više od puštanja brkova: dm ima genijalnu kampanju koja se ne propušta!
Foto: Shutterstock

Brkovi su simbol, ali prava poanta je zdravlje. Uz Movember, dm želi skrenuti pažnju na samopregled, prevenciju i razgovor o muškom zdravlju. Istovremeno, kao dodatni poticaj, u dm-u te čeka i široka ponuda proizvoda za mušku njegu i sportsku rutinu, a u razdoblju od 16. do 30. studenoga možeš ostvariti 10x više bodova na proizvode iz kategorija muške njegedodataka prehrani te sporta i vitalnosti, uz prethodnu aktivaciju u ‘Moj dm’ aplikaciji.

Ako koristiš dm active beauty program lojalnosti, ovo je trenutak da se briga o sebi pretvori u nešto što ti se vraća. Sve proizvode možeš pronaći u najbližoj dm trgovini ili ih naručiti online na dm online shopu

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a. 

 

Još iz rubrike
Sadržaje o kojima pričaju svi gledaj na Voyo!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UKLJUČITE SE /
Movember je više od puštanja brkova: dm ima genijalnu kampanju koja se ne propušta!