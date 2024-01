Mirisne svijeće često su omiljeni dekor u domovima diljem svijeta. No, prema najnovijem istraživanju objavljenom u američkom časopisu "Annals of Medicine and Surgery", ove svijeće mogu imati negativne učinke na zdravlje.

Osobe koje imaju vrtoglavicu, glavobolje, respiratorne probleme, suzne oči, kihanje ili začepljen nos nakon izloženosti svijećama trebale bi ih izbjegavati. Istraživači upozoravaju da mirisne svijeće, posebno one napravljene od parafina ili voska na bazi nafte, sadrže tvari poput toluena koje mogu biti potencijalno štetne za one s već postojećim zdravstvenim problemima.

"Produljena izloženost visokim koncentracijama toluena povezana je s brojnim zdravstvenim opasnostima, uključujući učinke na živčani sustav, respiratorni sustav i mozak", ističe se u studiji.

Kao alternativu, autori istraživanja preporučuju prirodne mirise umjesto sintetičkih koji se često koriste u konvencionalnim svijećama. Svijeće od soje i pčelinjeg voska smatraju se boljim opcijama, pridonoseći estetici doma bez potencijalnih negativnih učinaka na zdravlje, kako navodi "The Cut".

