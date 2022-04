KAKO OVO DOBRO IZGLEDA / Ovakvo donje rublje će svaka žena poželjeti u svom ormaru: Ne samo da je seksi, već je i udobno

Kada je riječ o donjem rublju, ono definitivno prije svega mora biti udobno. A kad je udobno i istodobno seksi - onda je to dobitna kombinacija. Zna to i kanadski brend Tea You koji su nedavno predstavili svoju novu kolekciju donjeg rublja, podižući donje rublje na jednu sasvim novu razinu. Nova kolekcija dolazi u nijansama plave, ružičaste, boje bjelokosti i smeđe, a duboki grudnjaci i donje rublje s naboranim rubovima svaka će žena poželjeti u svom ormaru.