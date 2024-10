Svi se dive ljepoti žena '70-ih, isplivala fotka: 'Za ovakvima se okretalo'

Facebook grupa Nostalgija, koja ima više od 422 tisuće pratitelja, podijelila je fotografiju mladih žena u dolčevitama i mini suknjama iz sedamdesetih. Tada su žene birale udobne i slobodne krojeve te nisu nosile grudnjake.

Fotografija je oživjela lijepa sjećanja pratitelja grupe koji su se prisjetili kako su žene tada bile prirodne i nesputane, a osvrnuli su se na današnje žene i njihovu opsjednutost umjetnim izgledom. Objava je prikupila više od 1500 lajkova i 144 komentara.

'Žene su bile prirodne i lijepe'

Mnogi su se prisjetili kako je bilo nekad: "Predivna vremena, sve nam je bilo dobro tada, uživali smo u svojoj zemlji, svi su se školovali i radili, žene su bile prirodne i lijepe, svi su se poštovali. Nikad više tog vremena, nažalost."

"Duge noge, suknje kratke, mogle su se sašiti za pola metra materijala. Nije se išlo frizerki. Duga kosa, samo malo skratiš kad ti prelazi preko ramena. Nismo bile debele jer smo se hranile u studentskoj menzi, dijelile tanjur s cimericom. Preko puta studentskog je bila slastičarnica, kolači u izlogu, pipam novce u malom džepiću traperica, ali ne ulazim, čuvam za nove Levisice koje nabavlja švercer iz Italije. Tako smo naučili ekonomiju, generacija koja je do danas zadovoljna da ima onoliko koliko ti u šaku stane, a ne troši onoliko koliko 'nemaš' na kartici. Ne daj se generacijo", napisala je jedna žena.

Druga je dodala: "Najljepši dio života, stvarno smo bili prirodni, druželjubivi i nitko nije mnogo odskakao ni po čemu. Sva šminka je bila malo labela, za maskare se nije znalo, i eventualno ruž, a puderi su bili kasnije."

"A frizure iste kod svih. To je i moja generacija. Uh, koliko sam imala problema kada bih obukla minić - koliko s mamom, još više sa susjedima", ispričala je treća.

"I ja sam bila jedna od njih, vratih se u svoju mladost. Ovako sam se oblačila i frizura je bila ista. Bilo je lijepo. Poštovalo se, prvo sebe pa onda drugog. Nikad više onih vremena", glasio je još jedan komentar.

"Prirodno, nije sve na izvol'te, moraš malo zamišljati kako izgleda ono što je pokriveno", "To su bile cure za kojima se okretalo i udvaralo, a pravile su se važne i sramežljive", "To su bili komadi", "To je bilo zlatno doba moje mladosti. Sve prirodno kako je Bog stvorio", "Moja generacija nekad! Sretni, zadovoljni, polako živjeli, uživali u glazbi i bezbrižnom životu", komentirali su neki.

Usporedba mode danas i nekad

Ostali su se osvrnuli na to kako su žene nekad izgledale i kako su se odijevale tada, a kako danas: "Moje vrijeme u kojem sam živjela, radosti i veselja, druženja i slobode, vrijeme koje se više nikada neće vratiti. Djevojke tada i sada su nespojive, sve prirodna ljepota i stil oblačenja, a danas je zavladala katastrofa."

"Stil oblačenja više nije tako važan, ali ono po čemu smo se mi razlikovale od ove generacije je poštovanje. Poštovale smo sebe, a poštovali su nas i momci. Najviše što su mogli dobiti, bio je zagrljaj i poljubac, a sada pišaju po djevojkama, iskoriste ih i odbace kao toaletni papir. Ostanu trudne i onda ti 'nazovi muškarci' bježe glavom bez obzira i ne priznaju dijete ili ponude novac da abortiraju. To je strašno. Treba uvesti zakon i koji god napravi dijete, a ne prizna, odmah ga kastrirati da više nikome ne napravi", komentirala je jedna žena u grupi.

Jedan muškarac je poručio mladima: "Pogledajte djevojke, djevojčice i žene kakve su ljepotice rasle s nama sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih - nema šminke, silikona, skupe garderobe, a svaka kao anđeo. Zapitajte se što radite sa svojim životima."

"Nikada više takvih djevojaka, sve su iste i plastične. U kojem vremenu živimo, neka nam je Bog u pomoći", "Mladi samo mogu sanjati ovakvu ljepotu. Sad se ne zna tko je muško, a tko žensko", "Sve zgodne i prirodne, nema silikona", "Prirodna ljepota, danas je nema, sve silikoni, da ne kažem gdje i napuhana usta", glasili su ostali komentari.

