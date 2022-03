Prvi je to brand u svijetu kojem je dozvoljeno snimanje kampanje na spomenutoj lokaciji, do sada su to radili samo svjetski modni časopisi poput Marie Clairea i Voguea. Zanimljiva se činjenica veže i uz Hrvatsku i Simona Cassona, predsjednika hotelskog poslovanja Four Seasonsa za Europu, Afriku i Bliski istok.