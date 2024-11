Romantična Merlinka ili seksi Catwoman? Mama u 50-ima izborom odjeće oduzima dah

Majka troje djece, Sue Giers (55), iz njemačkog Hamburga obožava modu te nije pobornica teorije da bi se ljudi trebali odijevati sukladno svojim godinama. Ona nosi sve što joj se svidi, bez obzira na to što trolovi govorili o njoj.

Zgodna plavuša nosi sve što je u trendu, od mini suknji do oskudnih bikinija. The Sun izvještava da Sue ne mari za to što kritičari pišu u komentarima na društvenim mrežama i neumorno dijeli fantastične ideje za odjevne kombinacije.

Sue je svojevremeno priznala da je to "više od same odjeće", to je, također, odraz toga koliko je daleko stigla.

"Ovi komadi nisu samo tkanina: oni su proslava putovanja koje me dovelo ovamo. Od trenutaka nesigurnosti do trenutaka čistog samopouzdanja, moj stil odražava hrabrost da prihvatim svaku fazu života s gracioznošću i autentičnošću", otkrila je.

Tri kombinacije za romantični izlazak

"Nadam se da ću inspirirati druge da redefiniraju starenje i ljepotu, pokazujući da pravi stil ne poznaje godine. Nastavimo osnaživati ​​jedni druge da se hrabro izrazimo i živimo život punim plućima!", istaknula je Sue.

Ona je nedavno na Instagramu pokazala svoje tri najbolje modne kombinacije za romantične izlaske.

Sue je prvo odjenula bijelu haljinu s dubokim dekolteom, koju je kombinirala sa štiklama, bijelom torbicom i bisernom ogrlicom kako bi se uklopila u temu "Marilyn Monroe".

Sljedeća na mini modnoj reviji bila je kombinacija tamnog topića kojeg je Sue uparila sa širokim kratkim hlačama s trendy uzorkom leoparda i elegantnim sunčanim naočalama.

Komentari zlobnih trolova

Posljednji, ali svakako ne i najmanje važan, bio je mrežasti bodi dugih nogavica u crnoj boji koji je savršeno pristajao njenoj figuri.

"Koji? Prvi je 'Marilyn', drugi je 'SoSUE', treći je 'Catwoman'?", pitala je Sue svoje pratitelje, a u komentarima ubrzo su se oglasili trolovi koji su kritizirali njen izbor odjeće.

"Zadnje bez obzira koliko imaš godina je 'Ne'". "Izgledaš jeftino… Nije važna dob, važan je stav", "To objašnjava zašto si sama", glasili su neki od zločestih komentara.

Nasreću, u odjeljku za komentare oglasili su se i pratitelji koji su Sue dali podršku kako bi uzvratili udarac zlobnim trolovima.

"Volim vidjeti samouvjerenu ženu. Uživaj, zabavi se", "Kao Carrie Bradshaw", poručili su fanovi.

