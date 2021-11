107 GODINA POTPORE / Imala je ogromne grudi, a mrzila nositi korzet: Otkad je prsata partijanerica izmislila grudnjak, on je prošao brojne faze

Odjevni predmet bez kojeg žene ne mogu zamisliti svoju svakodnevnicu, napunio je 107 godina. Grudnjak je neizostavan komad bez kojeg žene ne izlaze iz kuće, a navodno je za izum grudnjaka odgovorna Mary Phelps Jacob, njujorška partijanerica s velikim grudima, kojoj se nije sviđalo kako korzet izgleda ispod svečanih haljina. Prvi put su se prsa počela spominjati čak 300 godina prije nove ere. Doduše, u liječničkim priručnicima Starog Egipta kao mjesto na kojem se mogu pojaviti tumori. Nakon pojavljivanja kroz medicinsku prizmu, prsa su kasnije dobila i svoja pokrivala. Bile su to obične krpe koje su se stavljale ispod odjeće. Prvi push up grudnjak izumljen je 1948. godine. Nazvan je ‘zvijezda u usponu’. Davnih 60-tih godina prošlog stoljeća točnije 1968. godine na izboru za Miss svijeta djevojke su prvi put prošetale u grudnjaku. To je naravno izazvalo veliku reakciju, posebno feministkinja koje su javno spalile grudnjake. 1977. godine otvoren je prvi Victoria Secret shop u Kaliforniji. Otvorio ga je Roy Larson Raymond koji je posudio od rođaka početni kapital u iznosu od 40 000 dolara. Zamislite koji je on imao ‘nos’ za biznis. Kultna i svevremenska Madonna krajem je 20-tog stoljeća na glazbenu, a onda i modnu scenu postavila špičasti grudnjak. Od tada je sve povijest…