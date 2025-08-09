Jeste li znali ove zanimljive činjenice o pivu? Evo koliko ga popije prosječan Hrvat

Pivo nam je svima poznati napitak jer je najstarije i najraširenije alkoholno piće na svijetu te ima veliki nutritivni značaj za čovjeka.

Odakle potječe pivo i kada je nastalo?

Iako mnogi pivo automatski povezuju s Njemačkom i srednjovjekovnim samostanima, njegova povijest seže mnogo dalje u prošlost. Najstariji arheološki dokazi o proizvodnji piva, stari čak 13.000 godina, pronađeni su u špilji Raqefet u današnjem Izraelu. Ipak, prvi čvrsti dokazi o sustavnoj proizvodnji dolaze iz drevne Mezopotamije.

Sumerani, koji su živjeli između rijeka Eufrat i Tigris prije otprilike 6.000 godina, smatrali su pivo "božanskim pićem". Toliko su ga cijenili da su imali i božicu pivarstva, Ninkasi, kojoj je posvećena himna koja sadrži i najstariji poznati recept za pivo, spravljeno od ječmenog kruha. Tradiciju su nastavili Babilonci, koji su proizvodili više od 20 vrsta piva, a Hamurabijev zakonik propisivao je dnevnu porciju piva za svakog građanina, ovisno o njegovom društvenom statusu. Pivo je bilo toliko cijenjeno da se često koristilo kao sredstvo plaćanja.

Egipćani su pivarstvo podigli na novu razinu, neprestano radeći na poboljšanju okusa. Radnici koji su gradili piramide u Gizi primali su dnevne obroke piva, a arheolozi su pronašli ostatke piva čak i u grobnicama faraona, kako bi mogli uživati u njemu i u zagrobnom životu.

Tek kasnije, preko Grka i Rimljana, pivo stiže u Europu. Iako su ga oni u početku smatrali pićem za barbare u usporedbi s vinom, rimske legije su ga proširile sjevernim dijelom kontinenta. Ključan trenutak dogodio se oko 1000. godine kada se u proizvodnji počeo koristiti hmelj, koji je pivu dao karakterističnu gorčinu i aromu kakvu danas poznajemo. Konačnu krunu standardizacije donio je poznati bavarski zakon o čistoći piva iz 1516. godine koji je propisao da se pivo smije proizvoditi samo od vode, ječma i hmelja.

Foto: Shutterstock

Koliko kalorija ima pivo i koja vrsta je najkaloričnija?

Kalorijska vrijednost piva može značajno varirati ovisno o stilu, udjelu alkohola i količini neprevrelih šećera (ugljikohidrata). U pravilu, što pivo ima veći postotak alkohola i gušće je, to će imati i više kalorija.

Lagana piva, poput "light" lagera, stvorena su kako bi imala što manje kalorija, oko 95 kalorija na 355 ml.

S druge strane spektra nalaze se tamna, jaka i kompleksna piva. Najkaloričnija piva su ona s izrazito visokim udjelom alkohola čija kalorijska vrijednost može premašiti 300 kalorija po boci (0,5 l).

Koliki postotak alkohola ima pivo?

Prosječan udio alkohola u pivu kreće se između 4% i 6%. Većina najprodavanijih piva na svijetu nalazi se unutar ovog raspona.

Najmanji udio alkohola imaju bezalkoholna piva, koja po zakonu moraju sadržavati manje od 0,5% alkohola.

Dok su se nekada piva s 8% alkohola smatrala izrazito jakima, današnja craft scena nudi prava "čudovišta" koja mogu imati i do 10% alkohola. Postoje i ekstremniji primjeri u svijetu craft pivarstva, gdje piva dosežu i preko 20% alkohola, no to su rijetke i specifične serije za prave entuzijaste.

Foto: Shutterstock

Koliko se piva popije na Oktoberfestu?

Oktoberfest u Münchenu najveći je svjetski festival piva i sinonim za masovnu potrošnju. Iako je započeo kao proslava kraljevskog vjenčanja 1810. godine, s konjskim utrkama u centru pažnje, ubrzo se transformirao u pivsku feštu epskih razmjera.

Tijekom 16 do 18 dana festivala, posjetitelji popiju nevjerojatne količine piva. Brojke variraju iz godine u godinu, no redovito se kreću između 6 i 7.5 milijuna litara.

Rekordna 2014. godina zabilježila je potrošnju od čak 7.7 milijuna litara. Na posljednjem održanom festivalu, popilo se oko 6.5 milijuna litara. Zanimljivo je da se na Oktoberfestu smije točiti samo pivo proizvedeno unutar granica grada Münchena, i to od strane šest tradicionalnih pivovara. To pivo je ujedno i nešto jače od standardnog, s udjelom alkohola od oko 6%.

Foto: Shutterstock

Koja država po glavi stanovnika popije najviše piva?

Iako su Nijemci poznati po svojoj pivskoj kulturi, a Kina i SAD su najveći svjetski proizvođači, titulu najvećih pivopija na svijetu uvjerljivo drži jedna druga nacija. Prema dostupnim podacima, Češka je apsolutni prvak u potrošnji piva po glavi stanovnika. Prosječni Čeh godišnje popije zapanjujućih 130-140 litara piva. Iza njih slijede Austrija, Poljska, Njemačka i Rumunjska…

Koliko litara piva popije prosječan Hrvat?

Hrvat godišnje popije oko 94 litre piva, čime se svrstavamo u sam svjetski vrh, točnije Hrvatska zauzima visoko 9. mjesto po prosječno ispijenim litrama piva po glavi stanovnika. Osim toga, nalazi se i na visokom 5. mjestu u Europi što znači da je pivo jedno od omiljenih pića stanovnika naše države.

Koji je svjetski rekord u ispijanju piva?

Zanimljivo je da Guinnessova knjiga rekorda službeno ne bilježi rekord za najveću količinu popijenog piva od strane jedne osobe, i to iz sigurnosnih razloga i promicanja odgovorne konzumacije. Ipak, kroz povijest su zabilježeni neki neslužbeni, legendarni pothvati. Jedan od najpoznatijih je onaj koji se veže uz hrvača Andréa the Gianta, za kojeg se priča da je u jednoj večeri navodno popio nevjerojatnih 156 piva. Drugi zabilježeni slučaj je onaj Jacka Keyesa, koji je 1969. godine uspio popiti 36 krigli piva unutar jednog sata. Iako ovi rekordi nisu službeni, svjedoče o fascinaciji koju pivo izaziva.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Samoposlužni štandovi u Baranji: Kupuješ bez da te netko gleda, a ako nemaš novac - ostaviš poruku