Kazumi Squirts koja živi na Floridi godinama se trudila i vježbala kako bi ostvarila ono što ona smatra savršenim tijelom. Nije bila zadovoljna rezultatima pa se podvrgnula liposukciji, povećala je grudi i podigla stražnjicu. Sve to platila je 36 tisuća dolara, odnosno 230 tisuća kuna.

"Bio je to najskuplji dan u mom životu i imala sam osjećaj kao da me pregazio kamion, ali vrijedilo je", ispričala je Kazumi. No, iako je prošlo više od mjesec dana od operacije stražnjice, Kazumi se trudi ne sjediti na svojoj novoj stražnjici.

"Od operacije nisam sjela na stražnjicu. Sve radim stojeći, naučila sam piškiti i obavljati veliku nuždu stojeći", rekla je Kazumi. Kada ipak sjedi, onda nosi svoj BBL jastuk (Brasilian Butt Lift jastuk, posebno oblikovan prema stražnjici i od pjenastog materijala), pa ako ode na večeru, guza joj je podržana, "lebdeći" iznad jastuka.

"Pritisak na kukove ili stražnjicu riskira uništavanje masnoće presađene u guzu, pa želim vidjeti mogu li izdržati i cijelu godinu bez sjedenja" objasnila je. Tvrdi da joj je to najbolja odluka u životu jer sada masno zarađuje na OnlyFans platformi.

Zarađuje 160.000 kuna mjesečno

"Zaradila sam mnogo novca na OnlyFansu prije nego što sam 'sredila' tijelo, ali sada zarađujem još više. Prešla sam od početne zarade oko 25.000 dolara (160.000 kuna) mjesečno i 66.000 obožavatelja na 200.000 dolara (1.270.340 kuna) mjesečno, a nedavno sam dostigla zaradu od 1.5 milijuna dolara."

Kazumi je ispričala da se uvijek osjećala nezadovoljno svojim izgledom.

"Uvijek sam bila nesigurna u svoju kilažu i pokušavala sam sve kako bih smršavjela. Bila sam prilično mršava dok sam odrastala, ali kad sam napunila 19 godina, ušla sam na izbor ljepote i to je bilo prvi put da se moj izgled pomno promatrao. Rečeno mi je da moram smršaviti i da se neki dijelovi mog tijela moraju promijeniti, a kasnije sam postala puno svjesnija sebe", priznala je bujna manekenka.