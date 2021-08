Da je majka čekala s posjetom liječniku, posljedice po zdravlje njenog sina mogle su biti vrlo ozbiljne

Najgora noćna mora svakog roditelja jest da propusti znak zdravstvenog problema opasnog po život kod svog djeteta, piše The Sun.

Ipak, ako primijetite crvenu liniju koja prolazi niz ranu duž vene, to bi moglo ukazivati ​​na potencijalno smrtonosni slučaj trovanja krvi, koji je poznat kao sepsa.

"Ovo je trovanje krvi. To nije nešto što možete ostaviti do ponedjeljka kada se liječnici vrate u ordinaciju", upozorila je jedna mama čije je iskustvo s njenim osmogodišnjim dječakom objavljeno na Instagram stranici Tiny Hearts Education.

Posljedice su mogle biti tragične da nije na vrijeme uočila znak da je rana zaražena.

Opaka bolest bez vidljivih znakova

"Prije otprilike tjedan dana moj sin je pao u zoološkom vrtu. Imao je posjekotine na dlanu i laktu, no kad smo došli kući očistili smo ih", kazala je mama.

Dječak je otišao u školu na "Dan farme", a ona je zvala nastavnicu da ga podsjeti da dobro opere ruke nakon kopanja zemlje. No, bolest s kojom se njen sin borio nije imala nikakve vidljive znakove: rane nisu bile inficirane, niti su ispuštale gnoj.

No, zabrinuta majka primijetila je na ruci svog sina crvenilo koje prati venu, a to isto pronašla je i na laktu. "Odvela sam ga u ordinaciju koja se skoro zatvarala i zbog toga sam se osjećala pomalo blesavo, ali kad je liječnik vidio ruku mog sina pohvalio me je što sam odmah došla", rekla je brižna majka.

Zapravo, da je čekala s posjetom liječniku, posljedice po zdravlje njenog sina mogle su biti vrlo ozbiljne. "Srećom, antibiotici djeluju i on je dobro. Ako primijetite crvenu liniju koja ide iz rane duž vene, odmah otiđite do doktora", upozorila je majka.