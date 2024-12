Veterinar za Net.hr: 'Buka pirotehnike posebno je opasna za ove kućne ljubimce'

Blagdani mogu biti vrlo teško, stresno i opasno razdoblje za pse i neke druge kućne ljubimce. Glasni zvukovi petardi i vatrometa mogu izazvati snažnu uznemirenost kod ljubimaca. Mnogi nisu ni svjesni da može doći do ozbiljnih posljedica, uključujući ozljede pa čak i zatajenje srca.

Dr.sc. Matija Škulac, dr.med.vet., veterinar s dugogodišnjim iskustvom koji je osam godina pisao za jedne novine o bolestima životinja i usavršavao se u Švicarskoj iz područja male prakse, za Net.hr je objasnio koliko su eksplozivne naprave opasne za pse te kako vlasnici mogu zaštititi svoje kućne ljubimce.

Foto: Shutterstock

Zašto su petarde opasne za pse?

Petarde su opasne za pse iz dva razloga: prvi je što mogu pasti u neposrednu blizinu psa i nanijeti mu vrlo teške ozljede, osobito na glavi – očima. Dakle, opasnost od eksplozivne naprave i od sastojaka koji se rasprše i izazovu ozljede na tijelu pasa je izravna opasnost. No nije nimalo zanemariva neizravna opasnost, ona koju izaziva nevjerojatno bučnan zvuk koji je za pse još značajniji i stresniji nego za ljude jer imaju puno bolji sluh od nas.

Foto: Shutterstock

Kako eksplozivne naprave utječu na pse?

Psima buka pirotehnike izaziva nemir, što može dovesti do neurotičnog ponašanja, a pogotovo kod ljubimaca sa srčanim bolestima jer može izazvati i zatajenje srca. To se zapravo događa češće nego što mislimo. Petarde su posebno opasne za srčane bolesnike među ljubimcima, a njih ima puno. Veliki broj pasa, nešto malo mačaka, su srčani bolesnici, a srčane bolesti nastupaju najčešće nakon osme godine života. Ljudi često ne znaju da je njihov ljubimac srčani bolesnik dok ne dođe do nekog inzulta, a ako je takva situacija presnažna buka petardi može dovesti do naglog zatajenja srca.

''Velika je opasnost izravno od dijelova koji nastaju raspršivanjem petardi i drugih eksplozivnih sredstava. Bio sam u ratu, gdje smo imali ozlijeđene pse, brinuli smo se o njima, znamo što znače eksplozije. U ratu je bilo strašnih stresova i psi su bili vrlo uznemireni. To je opasno na nekoliko razina, najviše izravno od ozljeda, a isto čini štetu zbog dizanja adrenalina i zbog potencijalnih problema s dijabetesom jer su psi često dijabetičari'', objašnjava Škulac.

Foto: Shutterstock

Kako vlasnici pasa mogu zaštititi svoje kućne ljubimce od petardi?

''Vlasnici mogu zaštititi pse tako da ih ne izlažu buci te da ih drže što je više moguće u zatvorenom prostoru u ovo doba godine. To neće dugo trajati. Neka ne izlaze puno van. Vlasnici pasa su mi rekli da je netko bacio ogromnu petardu u pola noći, to je potpuna grubost. Ne dopustimo da blagdan rođenja Krista postane blagdan ljudske grubosti'', kaže veterinar.

