Dreser pasa objasnio kako smiriti uzbuđenog psa: 'Samo mirno i opušteno'

Psi su skloni uzbuđenju, a neki vlasnici imaju poteškoća s njihovim smirivanjem. Međutim, jedan stručnjak za dresiranje podijelio je jednostavnu metodu kojom se ponovno može uspostaviti kontrola.

Trener pasa podijelio je jednostavan način kako smiriti uzbuđenog ljubimca – bez upotrebe ijedne riječi.

Psi se uzbude zbog raznih stvari, poput dolaska vlasnika kući, susreta s poznatim osobama, svakodnevnih šetnji i igre. Iako je takvo ponašanje normalno, ponekad ih je teško umiriti. Vlasnicima uzbuđenih pasa može biti izazovno natjerati ih da slušaju i budu mirni, osobito kada su u blizini gosti ili djeca. Osim toga, uzbuđeni psi mogu biti teški za kontrolirati.

Southend Dog Training vodeća je online zajednica za obuku pasa, koju je osnovao Adam Spivey, autor knjiga How To Train Your Dog i How To Raise The Perfect Dog. Spivey je izgradio ''prvoklasnu reputaciju zahvaljujući svom izravnom pristupu'' i stekao milijune pratitelja na društvenim mrežama.

Nedavno je na TikToku objavio video u kojem prikazuje svoju strategiju za pretvaranje uzbuđenog psa u smirenog ljubimca. Preporučuje korištenje kratke uzice.

U videu, stručnjak radi s buldogom koji se nije mogao igrati s drugim psima jer je bio ''previše uzbuđen'' i ''nije imao dobre manire.'' Savjetuje vlasnicima takvih pasa da uzmu uzicu svog ljubimca bez riječi i samo je skrate.

''Neka vaši postupci govore umjesto vas'', rekao je. Objasnio je da, čim primijeti da se pas sve više uzbuđuje, intervenira tako da skrati povodac i ostane ''miran i opušten'', ne obraćajući se životinji. ''Ostat ću potpuno smiren. Želim da se on (pas) smiri, da mu se disanje uspori, i tada se može vratiti igri. Svaki put kad se opet malo uzbudi, gotovo kao da kontroliram dozu", dodao je Spivey.

Kad je pas legao na pod nakon što mu se disanje smirilo, Spivey se udaljio jer je znao da se pas potpuno smirio.

Centar za obuku pasa Alpha Paws također je dao nekoliko savjeta o tome kako smiriti i trenirati pretjerano uzbuđene pse.

Objašnjava se kako su najčešći uzroci pretjerane uzbuđenosti kod pasa dosada i nedovoljno zadovoljene potrebe – stoga im može trebati više tjelesne aktivnosti i mentalne stimulacije kako bi bili sretni. Prema Alpha Pawsu, ključno je imati na umu da vaša reakcija na hiperaktivnog psa ''određuje učestalost takvog ponašanja''.

Navode da je najbolji način da se obeshrabri uzbuđen pas taj da ga se ignorira – bez uspostavljanja kontakta očima, dodirivanja ili pričanja s njim. Također preporučuju da se psa iscrpi fizički dugim šetnjama i igrom, što je ''ključ za usmjeravanje viška energije'' i pomaže psu da ostane fokusiran, jer se time ''troši višak energije pa se ne ponašaju neprimjereno.''

Vlasnici pasa koji su isprobali Spiveyjevu tehniku s kratkom uzicom podijelili su u komentarima ispod njegovog TikTok videa koliko im je metoda pomogla, piše Express.

“Moj nevjerojatno uzbuđeni mops od 10 mjeseci je divlji, ali ovo savršeno djeluje", napisao je jedan korisnik. “Ovo stvarno djeluje! Moj pas je isti takav i otkako nam je biheviorist rekao za korištenje uzice u kući – radimo to i BAM! Fenomenalno funkcionira", dodao je drugi.

