Medicinska sestra iz američke Georgije postala je heroj za malog psa nakon što je usvojila kućnog ljubimca pacijentice koja je preminula. U intervjuu za WSB-TV objavljenom u srijedu, Kim Still govorila je o svojoj odluci da posvoji Jaxa, mješanca čivave njezine pacijentice. "Nikada nisam mogla pretpostaviti kakvu vezu razvijaš s nekim ljudima kada se brineš o njima", rekla je Still.

Osjetili trenutnu povezanost

"Upravo su mi potpuno promijenili život", kaže. Still i njezina pacijentica osjetili su trenutnu povezanost kad su se prvi put sreli. Pacijentica, koja je bila neizlječivo bolesna, također joj je povjerila da je zabrinuta što će biti s njezinim psom kad umre. "Nije imala djece, nije imala obitelj u blizini. Dakle, sve što je zapravo imala bio je ovaj pas", kaže Still za WSB-TV.

Nakon što je pacijentica umrla, njezina je obitelj obavijestila je Still da su psa Jaxa predali u sklonište. "Bila sam jako zabrinuta da mu neće biti pružena prilika i da će možda biti uspavan ako ne izađe iz skloništa", rekla je Still. Ubrzo nakon toga, Still je otišla u sklonište i sama usvojila Jaxa.

"Mislila sam da ga se nikad neću riješiti", rekla je. "Bio je tako sladak, on je jedan od najljubaznijih pasa ikada."

Kao odgovor na Jaxino posvojenje, njeni kolege dali su joj posebnu nagradu za iznimno suosjećanje.