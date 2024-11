Popularni slastičari izazvali bijes donacijom čokolade za pse: 'Pa to je otrovno'

Hotel Chocolat, britanski proizvođač čokolade i uzgajivač kakaovca žestoko je podijelio ljubitelje životinja na društvenim mrežama nakon što je veterinarskoj ordinaciji donirao čokoladne poslastice za pse. Naime, psi ne smiju jesti čokoladu, za njih ta poslastica može biti vrlo otrovna.

Klinika Vets for Pets iz britanskog Anlabyja na svojoj je Facebook stranici objavila kako su od hotela Chocolat dobili donaciju čokolada. Objavili su i fotografiju na kojoj se vidi staklenka s bijelom, mliječnom i tamnom čokoladom, s natpisom 'Slatki snovi. Ljubazna donacija Hotela Chocolat iz Anlabyja''.

Od čokolade, posebno s većim udjelom kakaa psi mogu povraćati, imati proljev, probleme sa srcem, drhtati, imati napadaje, biti hiperaktivni, a u nekim težim situacijama čak i umrijeti, piše Daily Mail.

Hotel Chocolat donirao je ordinaciji štapiće s malinom od bijele čokolade, čokoladni izbor s pistacijama, meringue od limuna, tiramisu, torte s kremom od bijele čokolade, te tamnu čokoladu.

Ljubitelji životinja naredali su niz bijesnih komentara na stranicama veterinarske ambulante. Naime, što je veći udio kakaovca, to je opasniji za mladunce, jer sadrži teobromin, kemikaliju toksičnu za pse. Organizacija Plavi križ pozvala je vlasnike kućnih ljubimaca da ''hitno potraže pomoć veterinara ako je njihov pas pojeo tamnu čokoladu''.

U objavi su iz Vets for Petsa napisali da ''nijedan pas ne bi trebao ići u raj, a da ne proba čokoladu'', te dodali ''Staklenke za oproštajne poljupce ljubazno je donirao Hotel Chocolat Anlaby i oni su rezervirani za naše termine za eutanaziju''.

Objava je prikupila brojne reakcije pratitelja stranice. ''Stvarno sam zbunjen zašto ljudi to podržavaju? Žao mi je, ali ovo je apsolutno smiješno i neodgovorno'', napisao je jedan pratitelj u komentarima. ''Čokolada je otrovna za pse. Ovo nije ljubazan način da se oprostite od svog psa, potpuno je sebičan'', dodao je drugi, dok je treći napisao ''ovo je jednostavno besmisleno, najbolja stvar koju možete učiniti je biti uz njih na kraju kao što su oni bili uz vas cijeli život''.

Komentari su se nastavili u uglavnom bijesnom tonu ljubitelja životinja, no neki su ipak s odobravanjem dočekali ovu objavu. ''Ovo me rasplakalo, kakva lijepa ideja'', napisao je jedan pratitelj.

''Čokolada je vrlo toksična za pse, a hranjenje njom kao poslasticom je nešto što nikada ne bismo preporučili ili zagovarali. Bez obzira na to, reći zbogom kućnom ljubimcu jedna je od najtežih odluka koju morate donijeti kao vlasnik. Donošenje male količine radosti psima na kraju života i njihovim vlasnicima u posljednjim trenucima jedini je trenutak kada bismo dopustili da se to dogodi. Ako vlasnik kućnog ljubimca podnese ovakav zahtjev tijekom eutanazije svog ljubimca ova ''posljednja poslastica'' daje se u posljednjem trenutku tako da nema vremena za neželjene reakcije'', rekao je glasnogovornik ambulante Vets for Pets.

''Unatoč pozitivnoj namjeri koja stoji iza donacije, shvaćamo da to nije bilo primjereno. Uvijek smo bili izričiti u tome da vlasnici ne bi trebali davati čokoladu kućnim ljubimcima i ispričavamo se zbog zabrinutosti koju je ova donacija izazvala. Više nećemo donirati čokolade u tu svrhu'', rekao je glasnogovornik hotela Chocolat.

