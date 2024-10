Dreser upozorio na pasmine koje nisu za obitelj s malom djecom: 'To je čudovište'

Garett Wing, specijalist za policijske pse, rekao je da postoje tri pasmine pasa koje ne preporučuje obiteljima s malom djecom, a mnoge su povezane s nasilnim ponašanjem.

Garett, bivši policajac iz Miamija s 18 godina staža, na svom TikToku upozorio je da postoje tri apsolutna "ne" kada su u pitanju pasmine pasa koje su sigurne za domove u kojima su mala djeca. Na njegovom popisu na trećem mjestu je tibetanski mastif, kojeg je Garett označio kao "čudovište od psa".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zamislite: 68 kilograma krznenog bijesa s 66 centimetara visine. On je sposoban ubiti cijeli čopor vukova. Dakle, mislite li da vam je on potreban u vašem domu s malom djecom? Ne nužno", upozorio je Garett.

Iz Manchester Evening Newsa su istaknuli da je tibetanski mastif poznat po svojoj tvrdoglavosti, što bi trening moglo pretvoriti u veliku prepreku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Mamutovsko štene okrenut će vam život naglavačke'

Garett je njemačku dogu stavio na drugo mjesto. Za nju je rekao da je "stvarno sladak pas" kao kućni ljubimac, ali je upozorio i da ovo "mamutovsko štene lako vam može okrenuti život naglavačke".

"S težinom od gotovo 91 kilogram i visinom od preko 81 centimetar, ovi nježni divovi mogu potpuno promijeniti stil života. Morate, u biti, preurediti cijelu svoju kuću, čak i kada treba nabaviti krevet za njega… Gdje ćete staviti vaš stolić za kavu i gdje ćete staviti šalicu? Govorimo o psu koji je samo prevelik za većinu domova", otkrio je stručnjak.

Garett je na prvo mjesto stavio zloglasnog Cane Corsa, talijansku pasminu mastifa. On može biti težak 50 kilograma i narasti preko 71 centimetar u visinu, ali nažalost neki ih koriste zbog njihovih agresivnijih osobina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je previše psa za oko 99,9 posto ljudi. I to vam tvrdim i kao profesionalni trener pasa i kao vlasnik Cane Corsa. Oni su apsolutni borbeni tenkovi i to vam ne treba u dvorištu vaše kuće u mirnom obiteljskom predgrađu", objasnio je Garrett.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi dokazi o muljažama na humanitarnim revijama? Iz udruga zgroženi: 'To je blaćenje'

Tekst se nastavlja ispod oglasa