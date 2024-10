Groomerica Erika za Net.hr: 'Ako se pas boji kupanja i šišanja, potrebno je...'

Osječanka Erika Crnković svoju ljubav prema psima gaji još od malih nogu pa je tako nedavno ostvarila svoj san i otvorila salon za uređivanje kućnih ljubimaca u Osijeku. Na tom putu je već 13 godina prati i njezina kujica Wendy, koju napokon može voditi svaki dan na posao.

Prije osam godina Erika je završila tečaj i postala groomer, a danas profesionalno uređuje kućne ljubimce u svom salonu, gdje se svakom psu posveti individualno. Kako joj je druga velika ljubav glazba, Erika se natjecala u prvoj sezoni RTL-ova showa Superstar, koji možete pratiti i na platformi Voyo. Ova umjetnica dodaje da u njezinom salonu ne manjka glazbe pa tako zna i zapjevati sa psima.

Erika nam je otkrila sve o procesu šišanja pasa, koliko često vlasnici trebaju voditi svoje kućne ljubimce na uređivanje, predložila je i namirnicu koja je idealna za sjajnu dlaku, a rekla nam je i koje pasmine ne trebaju šišanje.

NET.HR: Što Vas je inspiriralo da otvorite svoj salon za šišanje pasa?

CRNKOVIĆ: Tečaj za uređivanje kućnih ljubimaca završila sam 2016. godine kod Suzane Šimon u Zagrebu te sam od tada imala ideju o otvaranju svoga salona no nekako nikada nije bilo pravo vrijeme. S godinama i stečenim iskustvom ipak sam odlučila preuzeti taj rizik i otvoriti svoj salon Black&Tan by Erika. Najveća inspiracija bila mi je ta da u svome salonu imam slobodu, mogu izraziti svoju kreativnost i svoje ideje te donijeti neke novitete. Također moj pas Wendy napokon može sa mnom na posao pa smo po cijele dane zajedno.

NET.HR: Što svaki vlasnik mora znati prije nego dovede psa na šišanje?

CRNKOVIĆ: Kada mi se novi klijent javi za termin, uvijek pitam je li pas do sada bio u salonu, kako podnosi uređivanje, na što je navikao, ima li nekakve alergijske reakcije na određenu kozmetiku i slično. Ako pas ima nekakve traume od ranije, uvijek volim naglasiti vlasniku da bude prisutan kroz tretman kako bi psu bilo što ugodnije i kako bi s vremenom prebrodili te blokade.

NET.HR: Treba li posebno pripremiti psa prije dolaska u salon?

CRNKOVIĆ: Psa ne treba posebno pripremiti, pogotovo ako se radi o psima koji su naviknuti na uređivanje. No, ako pas ima nekakve strahove, uvijek je potrebno ponijeti poslastice ili igračku ako ima fokus na iste kako bi kroz igru što lakše prošli kroz navikavanje na uređivanje.

NET.HR: Koliko traje proces šišanja pasa, uključujući pripremu i završnu njegu?

CRNKOVIĆ: Cjelokupni proces uređivanja pasa od kupanja, feniranja do šišanja i završnih detalja traje ovisno o pasmini, ali za male pasmine otprilike od jedan do maksimalno dva sata, a za velike od sat i pol do dva-tri sata.

NET.HR: Kako vlasnici mogu održavati dlaku svog psa između šišanja?

CRNKOVIĆ: Vlasnici vrlo lako mogu održavati dlaku svojih pasa između termina tako da svaki dan izdvoje desetak minuta i pročešljaju cijelog psa s adekvatnim priborom za koji dajem upute svakom vlasniku i uputim ga gdje može nabaviti takav pribor. Za sve upite oko pravilne njege kod kuće i između tretmana mogu mi se obratiti te ću ih vrlo rado posavjetovati.

NET.HR: Postoje li specifične namirnice koje preporučujete za sjajnu dlaku?

CRNKOVIĆ: Jedna od vrlo kvalitetnih namirnica koja doprinosi zdravom sjaju dlake a također ima i mnoge druge benefite za zdravlje psa je lososovo ulje.

NET.HR: Koliko se često preporučuje voditi psa na šišanje, ovisno o vrsti i dužini dlake?

CRNKOVIĆ: Preporuka za sve pasmine koje imaju tip dlake za šišanje je četiri do šest tjedana razmaka između termina. Sve ovisi o pojedincu, kakav je tip dlake, koliko se brzo upetlja, koliko se održava kod kuće između tretmana u salonu, koliko boravi vani. Ima tu puno faktora tako da za svakoga psa pravim posebnu preporuku kada dođe na prvo uređivanje.

NET.HR: Kakva su Vaša iskustva s različitim vrstama pasa u salonu?

CRNKOVIĆ: Moja iskustva do sada su odlična. Stvarno volim svoj posao i nemam strah prema nijednoj pasmini, kod mene su dobrodošli svi psi od čivave do Njemačke doge. Naravno, uvijek ima pasa s kojima je teže raditi ili imaju određene traume iz prošlih iskustava te s njima samo treba strpljivo i s puno nježnosti, a naravno i vremenski se posvetiti individualno.

NET.HR: Koje su najčešće prepreke ili izazovi s kojima se susrećete prilikom šišanja?

CRNKOVIĆ: Prepreke i izazovi su definitivno psi koji nisu naučeni od šteneće dobi na uređivanje nego ih vlasnici s 5+ godina žele dovesti u salon. S takvim psima je najteže raditi jer nisu naučeni na kupanje niti na fen i onda budu u paničnom strahu. U takvim slučajevima ako vidim da taj strah može s vremenom biti umanjen ili kompletno nestati, radim s puno strpljenja i pridam veći vremenski period te se posvetim tom psu i psihološkom radu s njim.

NET.HR: Koja vrsta pasa je najstrašljivija ili najagresivnija u salonu?

CRNKOVIĆ: Iskreno, nemam određenu pasminu koju smatram problematičnom, rekla bih da je svaki pas individua za sebe, no definitivno sam najviše ugriza izbjegavala od manjih pasmina dok su veliki većinom smireniji.

NET.HR: Imate li neke zanimljive anegdote vezane uz šišanje pasa?

CRNKOVIĆ: Najsmješnije dogodovštine su uvijek one pomalo neugodne. Tako sam jednom prilikom fenirala psa i naravno morala ga osušiti oko zadnjice, s jednom rukom sam podigla repić, a na drugom dlanu mi je završio čokoladni poklončić. Ima tu i onih veselih kad pjevamo zajedno operu dok se feniramo jer neke pasmine su iznimno vokalne, a kako se bavim i pjevanjem, našalim se da snimamo duet. Kod mene u salonu je uvijek veselo i raspjevano.

NET.HR: Postoje li pasmine koje ne zahtijevaju šišanje, i ako da, koje su to?

CRNKOVIĆ: Kratkodlake pasmine te pasmine s poddlakom ne zahtijevaju šišanje već samo kupanje, feniranje, iščešljavanje i dodatnu njegu u vidu rezanja noktića i čišćenja ušiju. Svakako se preporučuje i takve pasmine dovoditi u salon na profesionalnu njegu kako bi koža i dlaka bile zdrave i kako bi se umanjilo odbacivanje dlake/linjanje.

NET.HR: Koje pasmine biste preporučili za stan, a koje zahtijevaju više brige i pažnje?

CRNKOVIĆ: Svaki pas može biti pas za stan ovisi o kvadraturi stana i vanjskim aktivnostima. Također svaki pas zahtjeva puno brige i pažnje, i onaj najmanji i najveći. Svakako bih svima preporučila da ne gledaju pse samo estetski, već da prvo naprave plan, koliko su spremni ulagati financijski, vremenski i kakav je njihov životni stil. Netko tko voli puno odmarati i gledati serije, ne voli duge šetnje niti sport nikako ne može imati radnu pasminu koja zahtjeva iznimno puno fizičke i mentalne aktivnosti i obrnuto.

