Tasha Flint djevojka je koja se konstantno na svom TikTok profilu suočava s okrutnim komentarima internetskih trolova diljem svijeta.

Djevojka kojoj su okrutni komentari prvo što ujutro vidi na svojim društvenim mrežama, konačno je odlučila uzvratiti udarac.

Veličina nije mjerilo ljepote i to je ono što je Tasha htjela istaknuti na svom profilu. Tasha, naime, redovno dijeli različite videozapise na svom TikToku, a nedavno je objavila i videozapis u kojem je za sebe rekla da je “zdepasta”.

Sami komentar izazvao je lavinu reakcija. Dok su joj jedni poručili da nije u redu da tako govori o sebi, drugi su joj rekli da je u redu što na takav način prihvaća sebe.

Dobila je i velik broj komentara, od kojih je jedan bio i “lijep oblik”. Upravo je taj komentar Tashi poslužio kao inspiracija za novi video.

“Oboje vrijedi. Zdepasta sam, ali zdepasti oblik je prekrasan oblik”.

“Veličina XL i XXL spadaju u tešku kategoriju, odnosno u kategoriju “zdepastih”. To što o sebi govorim na takav način nikako ne znači da se ponižavam. To je samo priznanje”, rekla je te objasnila kako su već dugo vremena “bucmast”, “debeljuškast” i drugi pojmovi gotovo postali uvrede.

“Mislim, to što tako govorim o sebi ni na koji način ne znači da se ponižavam - to je samo priznanje. Kad kažem da sam debeljuškasta ili zdepasta, to nije dobra ili loša stvar. To je kao da kažem: ‘Imam plavu kosu, imam plave oči' - to je samo činjenica”.

Tasha je priznala i kako je prestala brojiti zlobne komentare na račun svog “lijepog lica” i “ne-tako-lijepog tijela”.

Priznala je i kako se takvih komentara najviše naslušala na bivšem poslu prodaje vjenčanica.

“Nikada to nije dolazilo od mladenki, već od bake, tetke ili majke koja bi došla s mladenkom. Mislim da one u tom trenu ne bi ni razmislile o onome što bi rekle”, poručila je na svom profilu.

“Svi bismo trebali biti malo pažljiviji. Zato što riječi bole, a kada zabole, to ostaje s nama i utječe na nas. Veličina nije isto što i ljepota. Ima toliko bitnijih stvari u životu od etikete u ormaru”, rekla je za kraj svog videa, a njene su riječi izazvale i lavinu još ljepših komentara.

"Što te više gledam, više te volim, totalno si inspirativna - promijenila si moj pogled”, "Volim ovo i volim te!!!", samo su neki od komentara ispod objave koja u ovom trenu broji više od 8000 lajkova.

Nama ja Tasha prekrasna!