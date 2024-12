Ne perite zube nakon što ste popili ovo piće: 'Izjest će vam caklinu poput kiseline'

Voda s limunom često se preporučuje kao zdravi napitak, i to s dobrim razlogom. Pun vitamina C i antioksidansima, ovaj popularni napitak može vam pomoći da započnete dan na pravi način, pružajući povećanu hidrataciju i potencijalno pomažući probavi.

Također je odlična alternativa jutarnjim napicima, ako inače posežete za energetskim pićem ili drugim opcijama s puno dodanog šećera, piše Mirror.

Međutim, stomatologinja je upozorila da biste mogli nesvjesno oštetiti svoje zube s ovim napitkom. U podcastu "Am I Doing It Wrong?", Stephanie Dumanian, objasnila je rizike.

Foto: Shutterstock

Što oštećuje zubnu caklinu?

"Neću lagati, vidim mnoge učinke na zubnu caklinu svojih pacijenata. Kada ih pitam što se dogodilo te imaju li refluks kiseline, oni ne mogu shvatiti. Onda ih pitam piju li vodu s limunom ujutro, a oni mi odgovore da piju svako jutro. Zatim ih pitam peru li zube odmah nakon toga, a oni mi kažu da rade to", ispričala je i objasnila o čemu se radi: "U biti, trljate kiselinu u svoje zube."

Srećom, postoje jednostavni koraci koje možete poduzeti kako biste zaštitili svoju caklinu, bez da se odreknete svog najdražeg napitka.

Preporuke stomatologinje Dumanian uključuju pranje zubi prije nego što pijete vodu s limunom, čekanje 20-30 minuta nakon što završite s napitkom prije nego što operete zube, ili ispiranje usta vodom kako biste isprali kiselinu prije pranja zubi.

Slamka spasa

Također je predložila da se piće ohladi na sobnoj temperaturi prije nego što se pije kroz slamku kako biste držali kiselinu podalje od zubi. Poručila je da je ova metoda također korisna pri pijenju kave kako bi se smanjila mogućnost da zubi požute.

Prema NHS-u, trebali biste prati zube pastom s fluorom dva puta dnevno kako biste spriječili nakupljanje plaka.

