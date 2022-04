Predsjednici svih zemalja se bore sa svakodnevnim stresom vođenja država. Iako velika većina muških vođa i visokih dužnosnika stari prirodnim putem te prihvaća svoje bore i promjene na koži, neki od njih se ne žele suočavati s time i žele ostati što dulje mladi.

Ovih dana su mnoge oči uperene u ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog rata u Ukrajini. Plastični kirurzi su se usudili analizirati lice notornog diktatora te su došli do vrlo zanimljivih zaključaka.

Rusija je relativno nova u svijetu plastične kirurgije, a plastični kirurg dr. Gary Motykie iz Beverly Hillsa je rekao: "Mislim da je plastična kirurgija u Rusiji počela biti prihvaćena kao medicinska specijalnost tek oko 2009. godine, tako da se oni puno kraće bave plastičnom kirurgijom, nego ostale zemlje. Sada vidimo da se ovaj trend u Rusiji ubrzava. Postoji studija iz 2016. koja kaže da je jedna od 30 žena u Rusiji imala plastičnu operaciju. Ne znam koliko je to točno, ali sve što pokušavam reći je to da je plastična kirurgija ondje prihvaćena i da je sve više izvode u Rusiji."

Početak promjena na Putinovom licu

"Mislim da samo gledajući Vladimira Putina u razdoblju između 2000. i 2014. smo počeli primjećivati neko normalno starenje, ali su se onda pojavile sumnje kada je viđen pred kamerom na određenim događanjima gdje je izgledao mlađe, kao da su se stvari dramatično promijenile, bore na čelu su mu se znatno smanjile. To je bilo otprilike 2011. godine. Fotografi su snimili neke fotografije koje su bile wow", objasnio je plastični kirurg.

Zatim je dodao: "Putinovo čelo je glađe pa postoji sumnja da je u nekom trenutku išao na botoks te da vjerojatno tu i tamo nastavlja stavljati malo botoksa. A onda se dogodila 2014., kada smo Putina vidjeli na Olimpijskim igrama, gdje mu je lice izgledalo punije."

Upitna debljina

"Kao što uvijek kažem, punije lice može biti posljedica kada se netko udeblja. No, ako pogledamo njegovo tijelo, primjećujemo da se nije puno udebljao te da je najvjerojatnije imao neke filere lica ili tu i tamo neke sitne popravke. Mislim da je to u redu jer na taj način izgleda malo mlađe, vitalnije i odmorno", rekao je dr. Motykie.

Zatim je zaključio: "Stoga mislim da je Putin radio neke od tih stvari počevši otprilike u to vrijeme."

Kako bi izgledao prirodnim starenjem

"Gledao sam po internetu i vidio stvarno zanimljivu usporedbu Putinovih fotografija, koje pokazuju kako sada izgleda i kako bi izgledao da nije ništa napravio ili što bi prirodno starenje učinilo njegovu licu. Ljudi u njegovim godinama za koje znate da su blizu 70 godina bi trebali imati više bora na čelu, vrećice ispod očiju, promijenila bi se nijansa kože te bi imao više bora", nastavio je.

Plastični kirurg je objasnio: "Putinovo lice bi trebalo pokazivati ​​malo više znakova starenja kada se približi 70-oj. Zanimljivo je da se nije odlučio na transplantaciju kose. To je jedna velika stvar za muškarce što se tiče mlađeg i vitalnijeg izgleda. Ne čini se da je to učinio."

Što je sve napravio

"Gledajući fotografije Vladimira Putina jednu pored druge, neke od promjena koje vidimo su na čelu, čelo je glađe, ima manje bora, što dovodi do sumnje da je stavio botoks. Taj srednji dio lica izgleda punije, mislim da je definitivno stavio filere. Iako se dosta priča o tome je li Putin bolestan, isto tako može biti na steroidima ili je možda nešto drugo napravio. Trenutno ne možemo vidjeti njegove fotografije bez majice koje bi nam potvrdile je li se udebljao i radi li nešto drugo. Sve je to moguće, ali to ne bi promijenilo neke druge stvari koje se vide da su drugačije u njegovom licu", pojasnio je kirurg.

"Mislim da je, ako posebno gledamo Putinove oči, prije imao puno više vrećica ispod očiju pa mi je sumnjivo da je možda napravio donju blefaroplastiku, u kojoj se uklanjaju vrećice ispod očiju. Putinovo lice izgleda puno glađe i manje umorno. Također su mu kapci prije visjeli pa je izgledao pomalo umorno. Zato mislim da je napravio i gornju blefaroplastiku ili je podigao kapke. Također, gledajući ostale dijelove lica ne primjećujem ništa drugo, ali rekao bih da je njegov cjelokupni izgled mlađi i odmoran pa mislim da je postigao ono što je htio. Postoji i neka druga mogućnost, a to je da je napravio liposukciju ili lagano podizanje pa je još uvijek natečen od toga ili mu se možda događaju neke druge stvari", dodao je kirurg.

Plastični kirurzi se slažu

Plastični kirurg dr. Gary Motykie je zaključio: "Vidimo da Putinovo lice sada izgleda stvarno glatko, tako da sam uvjeren da se radi o botoksu, filerima i tretmanima kože, mislim da je imao plastičnu operaciju."

Još jedan američki plastični kirurg je proučavao lice ruskog predsjednika te je objavio svoju analizu na TikToku. Plastični kirurg Anthony Youn je u analizi fotografija rekao: "Ova stara Putinova fotografija prikazuje natečenost ispod očiju i gubitak volumena lica. Prije nekoliko godina natečenost je nestala. Ovo je možda znak donje blefaroplastike. Fotografija je pokazala da mu se lice s vremenom deblja, vjerojatno zbog injekcija filera za lice."

Kirurg je primijetio i ožiljke: "Ožiljci od zatezanja lica, ako pažljivo pogledate njegove uši, ovo je možda ožiljak od prethodnog zatezanja lica. Dakle, ovaj starac se operirao."