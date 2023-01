Tiktokerica Mary otkrila je da svaki dan brije lice kako bi joj koža sjajno izgledala. Ona se ne brije samo da bi joj lice bilo glatko, već i da bi joj šminka bolje prianjala na kožu, piše The Sun.

Mary je sve pojasnila u videu pod naslovom "Normalno je da djevojke briju svoje lice".

"Svaki dan brijem lice i samo sam vam htjela pokazati svoju rutinu. Kao prvo, lice prije brijanja očistim nježnim sredstvom za čišćenje. Lice posušim papirnatim ručnikom jer na sebi nema bakterije kao ručnici", istaknula je.

Mary je nakon toga pokazala koje su joj omiljene britvice.

"Svaki dan koristim novu i osjećam da mi stvarno pomaže u održavanju kože jer na sebi nema nikakve bakterije. Uvijek obrijem cijelo lice čak do ispod brade te pazim da ne zaboravim brkove", rekla je.

Podijeljene reakcije pratitelja

"Kad završim s brijanjem, krenut ću sa svojom rutinom njege kože. Brijanje lica dobro je za uklanjanje mrtvih stanica kože i viška masnoće, a osim toga volim da mi je lice glatko prije nanošenja šminke. Prije su mi dlačice znale začepiti pore i uzrokovati akne, tako da je ovo najbolje za mene", otkrila je Mary.

Njen video ubrzo je postao viralan, a izazvao je podijeljene reakcije. Naime, dok su neki mišljenja da je fenomenalno to što radi i jedva čekaju obijati svoje lice, drugi su, pak, to smatrali glupom idejom te istaknuli da se Mary brije prečesto.

"To je najgluplja stvar koju sam u životu vidio", "Ne bi li ti bilo bolje da se depiliraš? Uz stalno brijanje imat ćete više dlačica", "Mislim da to radiš prečesto", "Koža ti je prekrasna", "Idem odmah to probati", samo su neki od mnoštva komentara.