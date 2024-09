Opustite podbuhlo lice u samo 90 sekundi jednostavnom masažom: 'Tonira i zateže'

Kada se žena probudi s natečenim licem, to joj uistinu može pokvariti dan, ne samo da se može osjećati nelagodno zbog svog izgleda, već bi joj i šminka mogla loše stajati.

Bilo da ste kasno zaspali, konzumirali previše alkoholnih pića ili ste jednostavno jeli hranu koja izaziva upalu, podbuhlo lice može uzrokovati nekoliko stvari. Srećom, postoje načini za opuštanje koje možete sami isprobati.

Zašto otiče lice?

Alergijske reakcije mogu biti razlog zašto vaše lice izgleda više podbuhlo i natečeno nego inače, a to uključuje i alergije poput peludne groznice.

Drugi uzrok natečenog lica je nedostatak sna, što bi vam se moglo vidjeti na licu. Znanstvenici su otkrili da se na licu neispavanih osoba vidi da su im kapci spušteniji, oči su im crvene i natečene te imaju podočnjake ispod očiju, bljeđu kožu i više bora.

Potrudite se odspavati sedam do devet sati i svakako se dobro opustite prije spavanja. Možete pročitati knjigu, poslušati podcast ili vježbati jogu.

Nutricionistica Andy Daly objašnjava da je podbuhlo i natečeno lice često uzrokovano zadržavanjem vode, upalama ili lošom prehranom.

Zadržavanje vode može biti uzrokovano velikim unosom šećera, stoga je najbolje ograničiti visoku konzumaciju namirnica kao što su slatkiši, čokolada i kolači. Bijeli ugljikohidrati poput bijele riže i bijelog kruha također mogu dovesti do zadržavanja vode. Alkohol i slana hrana kao što su čips - drugi su potencijalni uzroci natečenosti.

"Kao odgovor na dehidraciju, tijelo pokušava zadržati što je moguće više vode, što dovodi do natečenosti, osobito u područjima poput lica i ekstremiteta. Ovo zadržavanje tekućine može uzrokovati otečenost, osobito ujutro nakon konzumiranja alkohola", kaže Daly.

Što pomaže kod podbuhlog i natečenog lica?

Izabela Pawlitka je estetska terapeutkinja i specijalistica za njegu kože, koja ima više od 20 godina iskustva u njezi kože, a tvrdi da je jedan od najboljih načina za uklanjanje podbuhlog i natečenog lica - masaža lica.

Možete rezervirati pregled kod stručnjaka za masažu lica, ali to nije samo skupo, već zahtijeva i više vremena. Umjesto toga, Izabela je sastavila rutinu od 90 sekundi koju možete raditi u bilo kojem trenutku, kako biste smanjili natečenost i postigli vitkiji profil lica.

Izabela objašnjava: "Masaža lica poboljšava cirkulaciju krvi u licu, kada krv ne teče pravilno to može dovesti do otečenog izgleda. Masaža lica također može pomoći u toniranju i podizanju lica." Prije masaže lica, kako biste izbjegli prenošenje prljavštine s ruku na lice, dobro operite ruke i uklonite svu šminku s lica. Ovu masažu također možete raditi s hidratantnom kremom za lice kako biste u isto vrijeme mogli hidratizirati kožu.

Učinkovita masaža lica

Izabela svoju rutinu od 90 sekundi započinje uzastopnim pritiskom na područje ključne kosti palcem i kažiprstom. Učinite to nekoliko puta prije nego što masirate lijevu stranu vrata pokretima prema gore koristeći četiri prsta svake ruke. Zatim prijeđite na sredinu pa na desnu stranu. Napravite pet do šest malih poteza prema gore, lijevo, u sredinu i desno.

Nakon toga ponovite prstima pokrete prema gore preko cijelog područja vrata i brade. Zatim palčevima počnite ispod brade u sredini te povucite palčeve do stražnjeg dijela čeljusti - do ušiju. Ponovite ovo nekoliko puta. Nakon što to učinite, stisnite ruke i povucite prednji dio svake šake od dna brade, prema bočnim stranama čeljusti, blizu donjeg dijela ušiju.

Potom radite slične pokrete prema gore koje ste radili na vratu, trljajte ruke prema gore - prema lijevom oku. Nakon nekoliko poteza prema gore, prstima izmasirajte obraz od vrha lijeve strane nosa prema lijevom uhu. Zatim ponovite sve ovo na desnoj strani, pazeći da dodate pritisak dok trljate ruke prema gore i preko obraza.

Dva kažiprsta stavite s obje strane nosa, prema vrhu. Povucite ih skroz ispod oka i gore prema vanjskim kutovima očiju. Ponovite ovo nekoliko puta pa prstima napravite poteze prema gore na čelu. Vjerojatno ćete malo povući obrvu dok to radite, što je u redu. Napravite te pokrete na lijevoj strani čela, a zatim i na desnoj strani, kako biste bili sigurni da cijelo čelo ima koristi od ove masaže lica.

Stavite unutarnje strane oba dlana na čelo. Zatim povucite dlanove sa strane, preko čela dolje do sljepoočnica. Na kraju stavite oba dlana ravno na lice i pomaknite ih natrag prema stranama lica, pomičući se lagano poprijeko i prema gore, kako biste podigli kožu, piše The Sun.

