Žena sa super dugom kosom otkrila je kako zarađuje tisuće dolara na OnlyFansu i to ne golišavim fotografijam, već prodajom videa svoje kose do bedara.

Slavna kosa

Projektna asistentica Rojeana Macapagal (29) iz Tuscona, SAD-a, počela je puštati kosu dok je bila tinejdžerica, održavajući je do struka. Od tada je prikupila pratitelje na OnlyFansu više od dvjesto ljudi posvećenih njezinoj dugačkoj kosi, što joj omogućuje da zaradi najmanje £420 (3700 kuna) mjesečno uz redovnu plaću.

"Ne snimam gole videe na svom OnlyFansu, to su samo videi s kosom. Moji zahtjevi za videozapise su takvi da se samo trebam igrati s kosom, šišati ju, stavljati kosu u punđu ili imati zavezanu kosu, a ponekad i šamponiram kosu", objasnila je.

Velika zarada

Rojeana je otvorila svoj OnlyFans račun prije samo nekoliko mjeseci, ali procjenjuje da je putem stranice zaradila više od tisuću funti (8800 kuna).

"Zapravo zarada ovisi o tome koliko sam aktivna. Naplaćujem između 20-60 dolara (150-450 kuna) za videozapise između tri i 15 minuta, a ne radim to puno radno vrijeme."

Kada se 2011. s Filipina preselila u SAD, odlučila je krenuti dalje i puštati kosu sve dok joj nije dosezala do koljena. “Kad sam bila tinejdžerica, moja kosa nije bila tako duga kao sada, ali sam ipak željela da bude duga do struka i da je ne skratim. Nikada nisam razmišljala o tome da mi kosa naraste dalje do stražnjice. Onda kada sam se preselila u SAD, jednostavno sam je odlučila produžiti", rekla je.

Rojeana je na jednom od svojih putovanja posvjetila i Hrvatsku. Na Instagramu je objavila fotografiju s Markovog trga u Zagrebu, ali i fotografiju iz Dubrovnika.

Postoje mane duge kose

Tijekom proteklih nekoliko godina, Rojeana je otkrila da postoje prednosti i mane imati tako dugu kosu. “Osjećam da duga kosa pridonosi fizičkoj ljepoti jer uvijek dobivam komplimente svaki put kad izađem van. Mislim da i većina muškaraca voli dugokose žene. Ljudi će me uvijek pitati je li moja kosa prava i reći mi da je lijepa, ali neke djevojke mi govore da je odrežem jer misle da je preduga. Iskreno govoreći, uvijek je na putu. Nagazim na nju, uhvati se kad zatvorim vrata, ali naučila sam kako se nositi s time. Boli me vrat ako ju želim staviti u punđu jer je jako teška", rekla je.

"Ponekad mi je grozna kosa. Nije uvijek lijepa. Najteža stvar u mojoj kosi je čišćenje nakon nje. Kosa mi je posvuda, u spavaćoj sobi, kupaonici, dnevnom boravku... kako god. Moj usisavač je pun dlaka i uvijek se sve zaglavi i teško je skinuti sve dlake iznutra. Ne planiram je sada odrezati. Uživam imati dugu kosu", objasnila je.

Njega kose

Njega kose važna je za Rojeanu jer je njezini obožavatelji vole vidjeti zdravu i urednu, ali unatoč njezinoj dužini, kaže da ne treba predugo za njegu.

"Ja perem kosu svaki drugi dan. Pazim da koristim dobar regenerator, to je vrlo važno. Ako koristim jako dobar regenerator, potrebno mi je dvije minute ili manje da iščetkam kosu. Jednom ili dvaput tjedno koristim te maske za kosu i tretmane za kosu bez kemikalija. Što je kosa duža, to ju je teže održavati, li kada moja kosa izgleda dobro, ja se osjećam dobro", poručila je, piše The Mirror.