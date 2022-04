Bivša Miss Velike Britanije Jen Aitkin (30) trenutno je sama i nema namjeru uskoro zatrudnjeti, piše The Sun.

Jen tvrdi da joj ne nedostaje udvarača. Unatoč tome, ona uživa u samačkom životu, noćnim izlascima i glamuroznim zabavama. No, ne želi imati djecu jer se ne želi udebljati.

"Pomisao na to da ću dobiti strije i udebljati se odvraća me od rađanja djece. Prioritetni su mi izlasci i tulumarenja. Skoro svaki vikend izlazim, a to ne bih mogla da imam djecu. Ne mogu si priuštiti dadilje", pojasnila je.

Kako bi održala svoju besprijekorno isklesanu figuru, Jen redovito vježba u teretani te pod svaku cijenu želi ostati u formi. Naime, ona je s konfekcijskog broja 48 prešla na 36 jer je izgubila polovicu svoje tjelesna mase.

"Volim djecu i definitivno ih želim, ali s 30 godina ih ne vidim u bliskoj budućnosti. Svoje dvadesete provela sam s prekomjernom tjelesnom težinom i bila sam jadna, a onda sam u travnju 2016. promijenila način prehrane", ispričala je Jen.

Izgubila je preko 50 kilograma

Ona je marljivo radila na svojoj vitkoj figuri, a to joj se isplatilo jer je 2020. godine postala Miss Velike Britanije.

"Unutar dvije godine izgubila sam preko 50 kilograma te sam dobila savršeno tijelo i grudi. Nakon toga postala sam Miss Velike Britanije u veljači 2020. godine. Postala sam opsjednuta izborima ljepote. Volim taj zabavni i glamurozni način života. Želim osvojiti što više titula ljepote u sljedećih nekoliko godina. To mi je važnije od djece. Volim svoje novo tijelo i želim uživati ​​u njemu prije trudnoće", otkrila je Jen.

Ona uživa u samačkom životu i smiješi joj se uspješna karijera u modelingu.

"U travnju idem u Marbellu kako bih pozirala za snimanje kataloga bikinija. Da imam dijete, sumnjam da bih to mogla. Ove godine idem na četiri godišnja odmora s mojim prijateljicama u Europi i Meksiku. Po danu ćemo biti na plaži i toplicama, a po noći u noćnim klubovima. Mislim da nije sebično čekati s trudnoćom. Gradim svoje samopoštovanje kako bih mogla biti odlična mama. Ovo je moj život i smatram da imam pravo planirati trudnoću", ispričala je Jen.