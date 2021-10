Alicia, 36-godišnja majka i TikTok zvijezda, nedavno je progovorila o gubitku zubi tijekom trudnoće te je pokazala kako izgleda bez proteze. Na taj je način htjela ohrabriti ljude koji nose proteze da pokažu kako izgledaju bez njih.

Video je postao viralan, a sada je otvoreno progovorila kako je izgubila zube, koliko ju je to psihički slomilo, ali i kako joj je suprug bio stup u najtežim trenucima.

Alicia je objasnila da nije imala karijesa cijelo djetinjstvo, a nevolje su počele kada je kao 20-godišnjakinja zatrudnjela. "Mislim da se nisam pravilno hranila. Nisam toliko obraćala pažnju na zdravlje. Dakle, kćer mi se morala boriti za vitamine i minerale koje su joj trebale za razvoj, a ja nisam bila svjesna da mi toliko toga u tijelu manjka… Najviše kalcij", otkrila je.

Zbog ekstremnog gubitka kalcija zubi su joj postali "šuplji i krhki iznutra", a na kraju ih je dosta poispadalo. Nije bila svjesna da je genetski predisponirana na ekstremni gubitak kalcija tijekom trudnoće.

"U godinu dana otkako sam se vjenčala, zubi su mi počeli opadati i već sam trebala parcijalnu protezu“, opisuje i nastavlja: „Mislila sam da će me suprug ostaviti. Mislila sam da nikada neću osjećati lijepom. Izgubila sam sav osjećaj vrijednosti kao osoba“, ističe.

Dodatan udarac samopouzdanju bilo je i to što joj proteze nisu odgovarale preostalim zubima. Bila je očajna. „Moj muž je doslovno zaglavio sa suprugom koja nije izgledala kao ona osoba s kojom je pristao provesti ostatak života“.

'Kad mi je duh bio slomljen, on me podigao'

"No ostao je, sa mnom, i imali smo drugo dijete, i treće i četvrto“. , kaže i dodaje da joj je suprug bio velika podrška. Ipak onda je došao novi udarac. Nakon što je rodila četvrto dijete razvila je autoimunu bolest. "Potpuno sam izgubila želju za seksom. Samo sam htjela spavati, ponovo sam zapala u depresiju".

No ponovno ju je muž izvukao. "Kad mi je duh bio slomljen, on me podigao. Kad sam trebala nove zube, on mi ih je kupio", kaže. "Kupio mi je i ove", govori pokazujući grudi.

A svim hejterima koji ju nazivaju prevarom, koji misle da se „lažno predstavlja“ i da je „zarobila supruga“, odgovara: "Kad upoznate nekoga i zaljubite se, u bilo kojoj dobi, zaista mislite da se ništa neće promijeniti? Mislite da se ljudi ne razbole? Mnogi tvrde kako je ovo sve iluzija. Što vas briga? Ovo bi mogla biti vaša stvarnost. Odite i pronađite si savršenu ženu i javite mi se za 10 godina“, kaže i zaključuje: Mi smo upravo proslavili 16. godišnjicu braka.

'Zašto sam ostao? Zato što ćemo mi uvijek biti zajedno'

I suprug se pojavio u videu da kaže svoju stranu priče. "Bilo mi je teško što si bila toliko tužna. Želio sam da se osjećaš sretno u vlastitoj koži. Prva godina braka bila je teška, gledati te kako toneš.“, kaže, Kada ga je upitala zašto je ostao odgovorio je jednostavno: „Uvijek ćemo biti zajedno, bez obzira na sve“.

A osim trolova, čini se da je njeno hrabro priznanje pomoglo i drugima.

"Molim vas, dajte prihvatite mlade ljude sa zubnim protezama. Kao zubni tehničar teško mi je vidjeti koliko to uništi ljudima samopouzdanje. Ti si prekrasna", napisao je jedan, a javile su se i žene sa sličnim problema. "Voljela bih da imam tvoju hrabrost. Moj muž me nikada nije vidio bez proteze".