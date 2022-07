PA STVARNO, POGLEDAJTE IH / Što omiljena poza za slikanje na plaži otkriva o vama? Ekspertica sve objasnila na primjeru slavnih ljepotica

Instagram profili ljeti su preplavljeni fotografijama na kojima poziramo u kupaćim kostimima - na plaži, uz bazen, na terasi. Klikamo, brišemo bezbroj puta ako treba, do željene fotke. I onda skrolamo po profilu i shvatimo da smo najčešće u istoj pozi. Jeste li se ikada zapitali što vaša omiljena poza za fotkanje otkriva o vama? Stručnjakinja za govor tijela Judi James za The Sun je analizirala Instagram fotografije celebritija i otkrila što poze koje zauzimaju kad fotograf kaže "ptičica" govore o njima. Istina, otkad je prednje kamere na mobitelu, živi fotografi otišli su u ropotarnicu prošlosti. U eri smo vladavine selfija, a evo kakve škakljive detalje, želje, strasti, navike, fotke na Instagramu otkrivaju stručnjacima za govor tijela. Možda i više, no što biste htjeli. U nastavku pogledajte fotogaleriju celebritija uz analizu stručnjaka za govor tijel pa provjerite pozirate li kao Sharon Stone ili Liz Hurley. Vjerujte nam, svašta ćete otkriti o sebi.