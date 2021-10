"Što se tiče ruža za usne, najvažnija stvar nije nijansa, nego prihvatiti bogom danu istinu gdje ti završavaju usne“, Seinfeldova je rečenica. A ako mislite da je pretjerivanje samo treba pogledati novi tutorial tiktokerice Mary Sherb, samozvane direktorice nosive šminke.

Povećavanje bez filera

Prvo je linerom iscrtala daleko veće usne od onih koje joj je priroda dala, i potom iscrtano područje lica (opet, teško je to nazvati usnama) ispunila žarkocrvenim ružem. U nazivu videa ističe kako ovakvo šminkanje povećava usnice i bez filera.

No komentatori su brzo istaknuli kako bi pogled sa strane razotkrio koliko je šminka predimenzionirana u odnosu na njene usnice. "'Ajde sad okreni glavu. Ajde.", piše jedan fan, a bilo je i onih koji su jednostavno zgroženi;: "Ovo bi trebalo biti ilegalno."

A što kad se počne znojiti?

Bilo je i onih koji su joj poručili da bi trebala prihvatiti svoje lice onakvo kakvo je. „Ovo jednostavno tužno“; a bilo je i onih koji su bili zgroženi potrošnjom šminke. „Pa valjda ti je pola ruža na licu“. Drugi su se pitali koliko je takav make-up praktičan

"Sve je to lijepo i dobro dok se ne počneš znojiti, jesti ili piti“.

No koliko to bilo nevjerojatno, bilo je i pozitivnih komentara: „Genijalno!“, a i onih koji tvrde da su to i sami iskušali: „Preporučujem“.