dm ima najbolje mirise: Koji će dominirati ove zime? Ovo je naših top 10
A ove blagdane, u dm trgovinama i u dm online shopu, vlada prava mirisna groznica. Čitav niz parfema trajno je sniženo u sklopu koncepta dm dobre cijene u svako vrijeme, što je zapravo idealan način da uloviš savršen miris u dm-u bez panike, bez čekanja i bez lova na jedne te iste promocije. Luksuz koji ne glumi luksuz nego se stvarno isplati.
I zato, ako tražiš miris koji će obilježiti tvoju zimu ili želiš pronaći onaj the one poklon koji govori više od riječi, izdvojili smo 10 favorita koji će definitivno dominirati sezonom.
TOP 10 ZIMSKIH FAVORITA KOJI OSVAJAJU NA PRVI MIRIS
1. YVES SAINT LAURENT, Myslf EDP, 40 ml
Moderan, čist, kao savršeno opeglana bijela košulja koja stoji svima. Miris samopouzdanja.
2. Ariana Grande, thank u, next EDP, 30 ml
Slatko, hrabro i total girl energy. Za sve koje ulaze u novu godinu s podignutom bradom.
3. AIR-VAL, Gabby’s Dollhouse EDT, 30 ml
Mali poklon s velikom dozom radosti, savršen za klince koji vole čarobne mirise i koji se vesele novim kino avanturama Gabby mace.
4. DIESEL, Only The Brave Tattoo EDT, 35 ml
Muževan, tamniji i totalno cool. Za frajere koji vole ostaviti trag.
5. KARL LAGERFELD, Fleur de Mûrier EDP, 50 ml
Bobičasto, ženstveno i elegantno, miris koji funkcionira u svakom životnom scenariju samopouzdane žene.
6. Calvin Klein, In2U Him EDT, 100 ml
Svjež, casual i vrlo 'onaj dečko koji super vajba na prvu'.
7. DOLCE&GABBANA, Devotion EDP, 30 ml
Zlatna bočica + bogata kompozicija = instant wow. Ovo je, zbilja, čisti blagdanski glam.
8. L’ERBOLARIO, Pistacchio EDP, 50 ml
Gurmanski san... Toplo, orašasto, senzualno. Miris koji već na prvim notama izaziva osmijeh.
9. AFNAN, Supremacy Not Only Intense EDP, 100 ml
Intenzivan, moćan, totalno statement miris. Za muškarce koji žele da ih se pamti.
10. Jimmy Choo, Urban Hero EDP
Idealan miris za muškarca koji voli moderan, magnetičan i urban mirisni potpis Jimmy Choo uvijek je siguran i idealan odabir.
Mirisi koji stvaraju blagdansku magiju
Blagdani su idealan trenutak da pokloniš nešto što traje dulje od sezone, a miris to baš uvijek jest. U dm trgovinama, u dm online shopu ili kroz svoju ‘Moj dm’ aplikaciju možeš pronaći cijeli ovaj mirisni svijet i otkriti onaj parfem koji će ove zime biti tvoj potpis. A možda i potpis nekoga kome želiš uljepšati blagdane.
Sadržaj nastao u suradnji RTL nativea i dm-a.