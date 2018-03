Neodoljivi i posebni čistači organizma

Višegodišnja samonikla biljka iz porodice ljiljana, poznata je po svojim ljekovitim svojstvima i često nazivana čistačem organizma. Nalazimo ju u svim mediteranskim kuhinjama, a njezin specifičan okus odlično se spaja sa sirevima, jajima, mesom, ali i ribom.

Pravo proljetno povrće uzgaja se još od vremena Egipćana, a nakon što ih se degradiralo u Srednjem vijeku, u 18. st. za vladavine Luja XIV njihova slava dolazi do vrhunca.

Danas se šparoge uzgajaju u većini zemelja svijeta, a one koje nalazimo na tržištu uglavnom su uzgojene na području mediteranskih zemalja.

Poznato je otprilike 300 vrsta, no samo ih je 20-ak jestivih, a beru između ožujka i svibnja, ponegdje čak i do srpnja.

Kao ljekovita biljka, cijenjena je preko 2 tisuće, a od 15. stoljeća je pored ljekovitosti prati i epitet afrodizijaka.

Zbog visokog sadržaja folne kiseline, šparoge predstavljaju idealnu proljetnu namirnicu ženama u reproduktivnom razdoblju, posebice onima koje razmišljaju o trudnoći. Naime, folna kiselina, vitamin iz B skupine, neophodna je za razvoj fetusa. 1 šalica šparoga sadrži oko 270 mcg.

Osim folne kiseline, obiluje mineralima. Prosječno oko 600mg%, od čega više od trećine otpada na kalij, a ostalo su drugi važni minerali – fosfor, sumpor, kalcij, magnezij te željezo, bakar, cink, fluor, jod i drugi mikroelementi.

Dobar izvor vitamina B2 i B6 te time i vrijedan izvor kombinacije nutrijenata koja, prema brojnim studijama, djeluje na smanjenje razine homocisteina.

Upravo zato je namirnica blagotvorna za zdravlje srca jer je visoka razina homocisteina prepoznata kao rizični čimbenik razvoja srčanih bolesti.

Preporuča se osobama koje imaju problem otežanog mokrenja, oboljelima od gihta, reume, vodene bolesti, a zabranjuje kod akutne upale zglobova, mokraćnih puteva i prostate.

Stimulativno djeluje kod povećanih umnih napora, ali se ne preporuča kod osoba koje su nervozne i koje pate od nesanice.

Šparoge sadrže inulin, vrsta ugljikohidrata koju ljudski organizam ne može probaviti, ali dobre bakterije probavnog trakta, mogu.

Dobro je znati:

Pri odabiru šparoga uvijek se odlučite za one koje nisu drvenaste i pripremajte ih dan-dva nakon što ste ih kupili ili ubrali.

Čuvajte ih u frižideru tako da dno šparoga bude zamotano u papir. Ukoliko ih želite čuvati duže vrijeme, trebate ih cijele staviti u kipuću vodu minutu do dvije, ohladiti na kuhinjskom papiru ili ubrusu, staviti u vrećicu i zamrznuti. Možete ih držati u zamrzivaču kao i svo povrće od osam do 12 mjeseci.

Pri pripremanju šparoga nemojte koristiti željezne posude jer tanini iz šparoga mogu reagirati sa željezom te uzrokovati gubitak boje stabljika.

Kod kuhanja imajte veču količinu od koje ste predvidjeli jer kuhanjem gube skoro polovinu mase.

Šparoge prokuhajte nekoliko minuta u kipućoj slanoj vodi uz dodatak malo šećera i maslaca koji će umanjiti njihovu prirodnu gorčinu.

Uz tradicionalni recept s jajima, mogu se pripremati i kao salate, pečene, u kombinaciji s mesom, ribom, gljivama, rižom, tjesteninom te raznim umacima.