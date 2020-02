Kako su oštri klimatski uvjeti oblikovali kulinarske specijalitete gorske Hrvatske

Lička hladna klima i teži uvjeti za život jako su utjecali i na oblikovanje ličke gastronomije.

Svako jelo, pa tako i ovo, najbolje je kada se biraju svježe namirnice. Garancija svježine i kvalitete svakako su naša, domaća gospodarstva koja s ljubavlju i predanošću uzgajaju hranu. Svježe, 100% hrvatsko svinjsko meso na police Kauflanda stavile su tri hrvatske farme: PG San, OPG Jančo i PG Kolesarić. S obzirom da je ishrana izuzetno bitna za kvalitetu mesa, gospodarstva u ishrani koriste isključivo hranu koja je proizvedena u Hrvatskoj – prirodnu i bez upotrebe GMO-a. Čitava ta briga osigurava kvalitetno i sočno meso.

Život težaka zahtijevao je kaloričnu hranu, koja daje dovoljno energije za obavljanje teških fizičkih poslova pa je lička kuhinja poprilično zasitna. No, to također znači da su Ličani odlični domaćini koji ne štede ni na čemu pa kad im dođete u goste možete biti sigurni da nećete ostati gladni i žedni, a na stolu će vas dočekati najbolje od lokalnih namirnica. Od janjetine, divljači i riječne ribe do poznatog ličkog krumpira i sira, gorska Hrvatska je raj za svakoga gurmana.

Najbolji način da osjetite dašak gorske Hrvatske u svom domu je da pripremite jelo iz te regije. Lička kuhinja bogata je, sočna i aromatična i kod većine jela se najviše cijeni jednostavnost pripreme. Primjerice, ličke šnicle su jelo koje je svatko od nas barem jednom kušao ili pravio u svom domu, a brze su i lagane za pripremu. To je klasično obiteljsko jelo koje nestane s tanjura u sekundi. Iako se oko njega lome koplja odakle je točno, naziv ličkog šnicla ustalio se u gastro rječniku.

Kod ovog pohanog odreska svi cijene njegovu sočnost i mekoću, a najčešće se priprema od svinjetine iako možete koristiti i druge vrste mesa (junetina, puretina…). Također se možete poigrati s prilozima jer uz ovako pripremljeno meso sve paše, od običnog pira ili lešo krumpira do riže u umaku od gljiva, jednostavno ne možete pogriješiti.

Sočno i bogato: Ličke šnicle najfiniji su pohanci koje ćete ikada kušati

Treba vam:

svinjski kare

krušne mrvice

jaja

peršin

češnjak

bijelo vino

voda

sol i papar

Šnicle posolite i popaprite. Prije nego ih istučete batom, posipajte šnicle krušnim mrvicama kako bi se što bolje utisnule u meso. Nakon što istučete meso, umočite ga u razmućeno jaje i zatim opet u krušne mrvice. Popržite šnicle do zlatno žute boje i ostavite kratko na papiru da upiju masnoću. Nakon toga, složite pohane šnicle u lonac i na svaki komad mesa rasporedite malo nasjeckanog peršina i usitnjenog češnjaka. Dodajte vino i vodu do ruba šnicli i ostavite da krčka na laganoj vatri 40 do 50 minuta.

Poslužite jelo uz prilog po želji, ali najčešće se servira uz rižu ili pire-krumpir.

Uživajte!

