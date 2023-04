8. Mlijeko: Mnogim namirnicama zamrzivač promijeni strukturu i to toliko da su jedva za konzumiranje. Isto je s mlijekom. Otvoreni tetrapak mlijeka držimo u hladnjaku, no ne treba ga zamrzavati. Neki, doduše, kažu, da je zamrznuto mlijeko moguće čuvati i do mjesec dana, ali sastojci mliječnih proizvoda pod takvim se niskim temperaturama odvoje te izgube i na izgledu i na vrijednosti. Mlijeko, jogurt i vrhnje te ostale slične proizvode stoga drži dalje od zamrzivača. Otvoreno mlijeko najbolje je držati u hladnjaku do sedam dana.